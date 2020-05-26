İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi 3 aylık süreyle İsviçre'ye giden 76 yaşındaki Türk vatandaşı rahatsızlanınca ameliyatına karar verildi. Hastaya refakat eden aile, yaşlı adamın Türkiye'ye gönderilmesi için talepte bulununca devreye Dünya Türk Demokratlar Birliği ile Sağlık Bakanlığı girdi. Hasta, özel ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.

İsviçre'ye 3 aylık turist vizesi ile giden ve orada rahatsızlanan Mehmet Karagülle (76) isimli vatandaşın ameliyatına karar verildi. Bu durum sonrası, hastayı İsviçre'de ağırlayan aile Dünya Türk Demokratlar Birliği ile iletişime geçti ve hastanın Türkiye'ye gönderilmesi talebinde bulundu.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Dünya Türk Demokratlar Birliği Başkanı Murat Şahin, ailenin bu talebi üzerine harekete geçti. Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisi İlhan Saygılı ve Türk Başkonsolos Asiye İpekçi'nin ortak girişimleri ile 76 yaşındaki vatandaşın Türkiye'ye tahliyesi gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirildi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Dünya Türk Demokratlar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Bütün dünyanın bir virüs ile imtihan olduğu şu zor süreçte, büyük bir devlet olmanın önemini ve en güzel örneğini sergileyen Türkiye Cumhuriyetine bir kez daha teşekkür ederiz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın..." ifadeleri kullanıldı.