İsviçre'de Kovid-19 vakalarında artış devam etti

İsviçre'de Kovid-19 salgınında, 44 bin 842 ile salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 44 bin 842 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülkede salgının resmen başladığı mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 12 bin 330 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 43 bin 199 yeni vaka tespit edilmiş, 13 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 2 milyon 50 bin 521'e ulaştı.

St. Gallen'de sahte Kovid-19 sertifikası düzenleyen 10 kişi tutuklandı

Öte yandan, İsviçre basınında yer alan haberlere göre, St. Gallen kantonu savcılığının 9 bin sahte Kovid-19 sertifikası düzenleyen kişilere karşı başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kanton polisi, yaşları 20-30 arasında değişen 10 kişiyi, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla tutukladı.

Savcılık sahte düzenlenen sertifikaların tanesinin ortalama 800 İsviçre frangından satıldığını açıkladı.

Dördünün İsviçreli olduğu belirtilen tutuklanan 10 kişinin 1992-2002 arasında doğduğu ve evlerinde de arama yapıldığı kaydedildi.

Kantonun sağlık departmanından yapılan açıklamada, yasa dışı düzenlenen 9 binden fazla Kovid-19 sertifikasının 23 Aralık 2021'de iptal edildiği duyurulmuştu.

İsviçre'de Kovid-19 sertifikası veya günlük test sonucu olmayanların kapalı alanlarda spor yapması veya oturması yasaklanmıştı.