İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
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İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, İsviçre'de iki Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine sebep oldu.

24.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:58
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'de koronavirüs salgını sebebiyle iki Türk vatandaşı, hayatını kaybetti. Federal Halk Sağlığı Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre 82 ve 87 yaşlarındaki vatandaşların cenazeleri, cuma günü Türkiye'ye gönderilecek.

CENAZELER CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELECEK

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisi, koronavirüs yüzünden 87 yaşındaki A.Ö isimli bir erkek ve 82 yaşındaki S.V isimli bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Vefat eden Türk vatandaşlarının naaşları Cuma günü Türkiye'ye gönderilecek.

VİRÜS SEBEBİYLE 122 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisi; koronavirüsten en çok insanın hayatını kaybettiği yerin, İtalya sınırındaki Ticino kantonu olduğunu, vaka sayısının bin 165, ölü sayısının ise 48'le ilk sırayı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ikinci en çok etkilenen Vaud kantonundaki vaka sayısının bin 782 olmasına rağmen ölü sayısının 16 olduğu yer aldı. Virüsün en az görüldüğü Cenevre kantonunda ise vaka sayısı bin 231 olurken, ölenlerin sayısı 9 olarak aktarıldı. Ülke genelinde 9 bin 117 vakanın görüldüğü İsviçre'de ölenlerin sayısı ise 122'ye yükseldi.

İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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İsviçre'de yeni tip koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

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