İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'te koronavirüs tedavisi gören ve kızının yardım talebiyle Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in akrabası olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı. Koca, konuyla ilgili "Benim hiçbir akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum. Aracı olanlardan da akrabam veya tanışık olan biri olmadı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, İsveç'te tedavi edilmeyen ve Türkiye'den yardım isteyen Emrullah Gülüşken'in kendisinin akrabası olduğuna yönelik iddialara da yanıt verdi.

Koca, "Hiçbir akrabalık bağım yok. Tanımıyorum. Aracı olanlardan da akrabam veya tanışık olan biri olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı daha sonra bu bilgi bana ulaştı. Büyükelçimizle görüşerek bu hastanın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor mu diye konuştum. Kendisi bu hastanın Türkiye'de tedavi edilmesinin uygun olduğunu ifade ettiler. Böylelikle getirilmiş oldu. Ankara şehir hastanemizde tedavisi devam ediyor. İki gün yoğun bakımda kaldı." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'TEN GETİRİLEN HASTANIN ÇOCUKLARI DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ

İsveç'ten getirilen hastanın çocuklarında da koronavirüse rastlandığını belirten Koca, "Baba ve 3 çocuğu getirilmiş oldu. Büyük kızında ve 10 yaşında olanda da pozitif görüldü. İsveç tarafında bilinen bir durum değildi. Diğer iki çocuğunda da pozitif çıktı. 7 yaşındaki çocuğunda negatif çıktı. Solunum sıkıntısı olmayan ve takibi yapılan hastalarımız. Biz sadece İsveç'ten getirmedik. Bu süreçte daha dün Rusya'dan getirdik tıp öğrencisi." dedi.

"FRANSA'DAN DA BİR VATANDAŞIMIZI GETİRDİK"

Fransa'dan da bir vatandaşımızın getirildiğinin altını çizen Koca, "Yine 1 hafta 10 gün önce Fransa'da 33 yaşında solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastayı getirdik. Ve o hasta dün itibariyle solunum cihazından çıkarıldı. Biz şunun altını çiziyorum, dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak vatandaştan hiçbir para alınmayan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz." şeklinde konuştu.