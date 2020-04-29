İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in tedavi göremediğini öne sürdüğü hastaneden bir yetkili konuya ilişkin, "Koronaya bağlı olarak ciddi hastalığı olan hastaları yatırmakta da bir sıkıntımız bulunmuyor. Her vaka için değerlendirme yapılıyor. Birçok korona hastası tedavilerine evlerinde devam etmektedir" dedi.

Koronavirüs'e yakalanan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, İsveç'te tedavi göremediği gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait özel jet ile alınarak Türkiye'ye getirilmişti. Konu, İsveç basınında da haber olmuştu.

RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası Editörü Uğur Koçbaş, Gülüşken'in alınmadığı iddia edilen hastanenin bulunduğu yerel yönetimin basından sorumlu yetkilisi Jimmy Gottfridsson ile konuştu. Emrullah Gülüşken'in hastalığıyla ilgili sorulan soruya hasta-doktor gizliliği nedeniyle bilgi vermeyen Jimmy Gottfridsson, "İsveç'te sağlık sisteminde tam gizlilik esastır. Hiçbir şekilde sağlık durumları ve aldıkları tedavilerle ilgili bir detay verilemez." dedi.

"KORONAYA BAĞLI CİDDİ HASTALARI HASTANEYE YATIRMAKLA İLGİLİ BİR SIKINTIMIZ BULUNMUYOR"

Emrullah Gülüşken'in hastaneye yatırılmamasındaki sebep neydi sorusu da sorulan yetkili, "Skane bölgesinde hastanelere sadece yatırılma gerekliliği olan hastalar yatırılır ve buna Kovid-19 vakaları da dahildir. Koronaya bağlı olarak ciddi bir şekilde hastalığı olan hastaları yatırmak konusunda da bir krizimiz/sıkıntımız bulunmuyor. Her vaka için tıbbi değerlendirme yapılıyor. Şunu da önemle vurgulamak isteriz ki birçok Koronavirüs hastası tedavilerine evlerinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"AİLE HAKKINDA BİR SORUŞTURMA AÇILMADI"

İsveç Göçmenlik Ofisi'nin İsveç devletini karalamaktan aile hakkında bir soruşturma açtığına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Jimmy Gottfridsson, "Böyle bir şeyin İsveç'te daha önce hiçbir zaman yaşanmadığını size söyleyebilirim. Ayrıca İsveç kanunlarında da böyle bir suç bulunmamaktadır." şeklinde konuştu.