STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak
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STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak

Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç, Amerikan biyoteknoloji firması Novavax'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 2,2 milyon doza kadar satın alınabilmesi için tedarik anlaşması imzaladı.

İsveç, Amerikan biyoteknoloji firması Novavax'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 2,2 milyon doza kadar satın alınabilmesi için tedarik anlaşması imzaladı.

Hükümetin resmi sayfasında yayımlanan açıklamada, Kovid-19 aşısı satın alınması için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2,2 milyon doz aşının 2022 ve 2023 yıllarında teslim alınacağı kaydedildi.

İsveç Aşı Koordinatörü Başkanı Richard Bergström, 2 doz uygulanan Kovid-19 aşılarına ek olarak, 3'üncü dozun da ekimde uygulanmaya başlanacağını ve 4. doz için de planlama yapıldığını ifade etti.

10 milyon nüfuslu İsveç'te bu zamana kadar 6 milyon 584 bin 455 kişi aşılanırken, bu kişilerin 4 milyon 641 bin 169'u çift doz aşı oldu.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 658'e çıkarken; vaka sayısı 1 milyon 108 bin 57'e yükseldi.

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STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak
STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak
STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak
STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak
STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak
STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak
STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak
STOCKHOLM - İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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