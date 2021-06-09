İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Kulu'da ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Kulu'da ziyaretlerde bulundu

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Kulu'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Konya'nın Kulu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Konya'nın Kulu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Büyükelçi Herrström, Kulu Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

1986 yılında İsveç'te suikast sonucu hayatını kaybeden ve ilçede adının verildiği Olof Palme aile parkını ziyaret eden Herrström, "Kulu'da İsveç vatandaşının çok fazla sayıda olduğunu biliyorum. Bu nedenle çok iyi ilişkilerimizin olduğunu biliyorum. Bu yüzden ilçeyi ziyaret edip görmek istedim. Büyükelçi olduktan sonra Ankara dışındaki ilk ziyaret yerim oldu." dedi.

Olof Palme'nin baskıya karşı hem İsveç'te hem de dünyada yaptıklarından dolayı çok büyük bir yankı ve etki uyandırdığını belirten Herrström, "Kendisinin adının böyle bir parkta yaşatılması ve bunu görmek çok büyük bir mutluluk verici. Çok önemli başbakanımızdan biriydi ve 35 yıl önce çok trajik bir şekilde öldürüldü. Tabii ki çok üzücü bir olaydı. Burada olmaktan dolayı ve bu parkı görmekten dolayı çok mutluyum." dedi.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Kulu'da ziyaretlerde bulundu
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Kulu'da ziyaretlerde bulundu
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Kulu'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi
Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Erçel Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Kulu'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 18:10:03. #1.13#

title