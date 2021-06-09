İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da
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İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da

İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, İsveç'te yoğun bir gurbetçi nüfusuna sahip olan Konya'nın Kulu ilçesini ziyaret etti.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, İsveç'te yoğun bir gurbetçi nüfusuna sahip olan Konya'nın Kulu ilçesini ziyaret etti.

İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström ve eşi Karin Herrström büyükelçi olduktan sonra ilk ziyaretini Kulu'ya gerçekleştirdi. Büyükelçi Herrström, ilk olarak İlçe Kaymakamı Ali Edip Buldan'ı ziyaret etti. Kaymakam Budan, "Kululu hemşehrilerimizin çoğu İsveç'te olduğu için büyükelçimiz Kulu'yu ziyarete geldi" dedi.

Belediye Başkanı Murat Ünver'i de ziyaret eden Büyükelçi Herrström, "Kulu ile İsveç arasında çok güçlü bir ilişki var. Bu yüzden burayı ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Buraya gelme nedenim İsveç'te Kululu vatandaşların çok fazla sayıda olduğunu ve çok iyi ilişkilerimizin olduğunu biliyorum. Onun için burayı ziyaret edip birebir görmek istedim. Ben Türkiye Büyükelçisi olduktan sonra Ankara dışındaki ilk ziyaret ettiğim yer Kulu" dedi.

Staffan Herrström daha sonra Kulu Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı İsa Çakmak ve dernek üyelerini ziyaret ederek derneğin hizmetleri ile ilgili istişarede bulundu. Olof Palme Parkını da gezerek incelemelerde bulunan Büyükelçi Herrström, park giriş kapısında hatıra fotoğrafı çektirdi. Ömeranlı Mahallesini de ziyaret eden Büyükelçi Staffan Herrström daha sonra Kulu'dan ayrıldı.

(Ömer Keleş/ İHA)

İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da
İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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