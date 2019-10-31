31.10.2019 18:32

İstinaf Mahkemesi'nden Eren Erdem'in cezasına onama

Eski CHP milletvekili Eren Erdem kararla birlikte tahliye edildi

İSTANBUL - İstinaf Mahkemesi,FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in cezasını onadı. Kararla birlikte Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erdem'in tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP milletvekili Eren Erdem, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdem, 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı. Aynı suçtan sanıklardan Turan Ababey 4 yıl 2 ay, Emre Erciş ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmıştı.

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

İstinaf başvuruları esastan reddedildi

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti. Eylemlerin doğru nitelendirildiğinin kaydedildiği kararda, istinaf başvurularının esastan reddine hükmedildi. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin kararı onanmış oldu.

Eren Erdem tahliye edildi

Daire, tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Turan Ababey hakkında verilen ceza miktarları, tutuklulukta geçirdikleri süre ve olası temyiz yasa yolunda geçecek süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.

Öte yandan, tüm sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verildi. Oy birliğiyle verilen kararda, Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA