40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor
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40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas'ta kavak ağaçlarına yuva yapan yüzlerce karga mahallelinin kabusu oldu. Kargaların kendilerine korku filmini andırdığını söyleyen mahalleli, "Geceleri çok ses yapıyorlar. 40 yıldır varlar, çocuklar çok korkuyor. Ne çamaşır bırakıyorlar ne de bostan" diyerek duruma isyan etti.

Ulaş ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan kavak ağaçlarındaki yüzlerce karga mahallenin kabusu oldu. Göçmen kargalar her yıl aynı mahalleye gelip 4 ay kadar konaklıyor. Korku filmlerini aratamayan istilacı kargalar çıkardıkları sesler ve pislemeleri sebebiyle de mahalle sakinlerini çileden çıkarıyor. Mahalle sakinleri ise kargalar sebebiyle çocukların korktuğunu ve ektikleri bostanların zarar gördüğünü dile getirdi.

40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor

"KORKU FİLMİNİ ANDIRIYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Korkmaz, kargaların bostanlara zarar verdiğini söyleyerek, "35-40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu kargalarda aşağı yukarı benden önce de vardı, hala varlar. Ne bostan bırakıyorlar ne çamaşır bırakıyorlar. Ne de kapı bacayı açamıyoruz. Bizi oldukça rahatsız ediyorlar. İnsanın üstüne pisliyorlar. Ben korkmasam çocuklar korkuyor. Korku filmlerini andırıyorlar, bazı filmlerde çıkıyor bunlar" dedi.

40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor

"GECE ÇOK SES YAPIYORLAR"

Kargaların korku filmlerini andırdığını kaydeden Bayram Gökçek de, "Bu mahallede 40 senedir oturuyorum. Bu kargalar ara sıra gidiyorlar. Sonra geri geliyorlar, ama geldikleri zamanda çok rahatsız ediyorlar. Buralar çöpten pislikten geçilmiyor. Gece çok ses yapıyorlar. Bu sorunları yaşıyoruz ama kimse bir çare bulmuyor. Bostanlara ekinlere çok zararları var. Bu mahalleye gelenler bazen nedenini soruyorlar, 'Kargalar nereden geldi. Niye bu kadar çoklar' bizde sebebini tam olarak bilmiyoruz. Sebebi de bana kalırsa bu kavak ağaçlarından dolayı. Gelip yuva yapıyorlar. Birden uçuşuyorlar, ses çıkarıyorlar geceleri korku filmini andırıyorlar. Hani filmlerde izleriz ya istila ediyor kargalar, o duruma düşüyoruz yani" diye konuştu.

40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor

"ÇOCUKLAR ÇOK KORKUYOR"

Hatice Uğur ise kargalar sebebiyle çamaşır asamadığını ve çok rahatsız olduklarını ifade ederek, "Sadece kışın gelmiyorlar. Yazın bunların seslerinden duramıyoruz. Çamaşır asamıyoruz. Çok rahatsızız. Şaşıranlar oluyor, seslerinden. Bazen çocuklar rahatsız oluyorlar. Keşke bir çözüme kavuşsa" şeklinde konuştu.

40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor
40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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