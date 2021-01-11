İstikşafi ne demek? İstikşafi nedir? İstikşafi görüşme ne demek?

İstikşafi ne demek? Yunanistan'ın Türkiye ile İstikşafi görüşmeler yapmaya hazırız açıklamasının ardından binlerce insan istikşafi görüşmenin anlamını araştırmaktadır. İstikşafi kelimesi, Arapça'dan dilimize geçen sözcükler arasında yer alıyor. İstikşafi nedir? İstikşafi görüşme ne demek?

İstikşafi kelimesi Yunanistan'ın ''Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmaya hazırız.'' ifadesinin ardından aratılmaya başladı. İstikşafi, Arapça keşf sözcüğünden türemiş bir ifadedir.

İSTİKŞAFİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), " istikşaf" sözünün Arapça "keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve "keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER NE DEMEK?

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.