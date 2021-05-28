İstiklale giden yolda "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapılacak
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İstiklale giden yolda "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapılacak

İstiklale giden yolda 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' yapılacak
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta 9-12 Haziran'da "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta 9-12 Haziran'da "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Anadolu'nun derinliklerinde cepheye lojistik malzemelerin taşındığı sarp dağlar arasından geçen tarihi yolda, bir kez daha o günleri hatırlamak için yürüyüş yapılacak.

Yürüyüşün gerçekleştirileceği tarihi yol havadan görüntülendi.

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, AA muhabirine, İnebolu-Kastamonu arasında "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün 2008'den bu yana her yıl düzenlendiğini söyledi.

İnebolu'yu 9 Haziran 1921'de bombalayan Yunan savaş gemilerine karşı kazanılan zaferin bu yıl 100. yılını kutlayacaklarını ifade eden Özay, "İstiklal Yolu Yürüyüşü bu sene ayriyeten bir değer daha kazanmış oldu. Bu sene İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 100. yılını kutluyoruz." dedi.

Bu yıldan itibaren yürüyüşü Gençlik ve Spor Bakanlığı düzenliyor

Yürüyüşün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirileceğini belirten Özay, şöyle konuştu:

"İlk defa bu sene artık İnebolu da etkinlik, Sarıkamış'taki yürüyüş gibi, 57. Alay Çanakkale gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde yapılacak. Bundan sonra da öyle devam edecek. Hem il hem yurt genelinde daha çok katılımlı ve ulusal basında da daha fazla etki edecek şekilde yapılacak. Bizim düşüncemiz şudur ki pandemi dolayısıyla bu sene 100 kişiyle yapacağımız yürüyüşümüz, bundan sonraki zamanlarda bin, 10 bin kişileri bulacak."

Milli Mücadele'de Türk kadınının sembol isimlerinden Şerife Bacı'nın İstiklal Yolu'nda cephane taşırken 1921'de donarak şehit olduğunu hatırlatan Özay, şunları kaydetti:

"Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılına denk gelen bu tarihte tüm hemşehrilerimizi, tüm Türkiye'yi pandemiden sonraki programlarımıza davet ediyoruz. Bu programlar, bizden sonraki nesillere, ecdadımızın kahramanlıklarını anlatmak için gerçekten çok gerekli. Hem tarih sayfasında ecdadımızın anılması hem İnebolu'nun İstiklal Madalyası'nın, bu madalyanın neden verildiğinin anlatılması, bunların hepsi, ecdadımızın değerlerine sahip çıkmamız, tüm Türkiye'nin temellerinin burada atıldığını hatırlatmamız açısından çok önemli. İstiklalin yolunun buradan geçtiğini, Atatürk'ün 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da.' sözünün ne kadar önemli olduğunu ve bunu neden söylediğini tüm Türkiye'ye anlatmamız için bu birliktelikler, bu toplantılar, bu yürüyüşler çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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