İstiklal Marşımız 97 Yaşında!

Başkan Bakıcı: Bu marş bir destanın marşıdır

Anma programında aynı okulun öğrencileri tarafından sahnelenen ve İstiklal Marşı'nın on kıtasının canlandırıldığı "Bir Millet, Bir Yürüyüş" adlı oyun büyük beğeni topladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 97. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü sebebiyle Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Köpük, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Marştan öte sembol

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programda bir konuşma yapan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; "Bir ulusun olmazda olmazları arasında yer olan milli marşın önemini dünya içerisinde Türk milletinden daha iyi idrak eden ve kendi marşını bu kadar içselleştiren başka bir millet olamaz. Çünkü İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmasının ardında bir destan vardır. Bu destan, öyle bir destandır ki; bu milletin kanlarıyla yazılmıştır. Dolayısıyla bizim için İstiklal Marşı sadece bir marş değil; büyük manevi değeri olan bağımsızlık sembollerimizden bir tanesidir" dedi.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin kurtuluş mücadelesini çok iyi bir şekilde anlattığının altını çizen Başkan Bakıcı; "Mehmet Akif'in de dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Biz Mustafa Kemal'in "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünü ilke edinmiş bir milletiz. İyiki bu vatan var; iyiki bu vatanın üzerinde bizler yaşıyoruz. Bu vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gelecek nesillere eğitimciler olarak İstiklal Marşı ruhunu vermek zorundayız" diyerek sözlerini noktaladı.

Bir milletin destanı anlatıldı

Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli de günün anlam ve önemiyle bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından İstiklal Marşı ve Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hatırasına düzenlenen resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Erkan Aslan'ın yazıp yönettiği, Hakan Akay ve İsmet Zeynep Uyar'ın danışmanlığını yaptığı "Bir Destan, Bir Millet" adlı oyun izlendi. İstiklal Marşı'nın on kıtası ve her kıtanın taşıdığı anlama göre canlandırmaların yapıldığı oyun zengin ışık ve ses efektleriyle de görsel bir şölene dönüştü. Bilge Kaan, Şeyh Edebali ve kurtuluş mücadelesi için yaşlarını düşünmeden seferber olan Galatasaray Lisesi öğrencilerinin hikayesi anlatıldığı oyun izleyenlere duygulandırdı. Başkan Bakıcı oyunun ardından öğrencileri tebrik etti.