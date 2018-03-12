İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yıl Dönümü

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'inci yıl dönümü nedeniyle Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde program düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, "İstiklal Savaşı ve Çanakkale Zaferi ile ilgili Arap şairler tarafından yazılmış şiirlerin Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi Türkçe Bölümü'nde derlendiğini belirtti.

Bu şiirlerde Arap halklarının, Türklerin acısını paylaştıkları ve kahramanlıklarına sevindiklerinin görüldüğünü dile getiren Boyraz, bu şiirleri Türkçeye kazandırmak için bir proje hazırlayacaklarını ifade etti.

Boyraz, 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi ile ilgili Kahire'deki Türk şehitliğinde bir program düzenleneceği bilgisini de sözlerine ekledi.

Programda söz alan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzar'ı Mustafa Kemalettin Eruygur da İstiklal Marşı'nın Türk milletine yol gösterici özelliğinden söz etti.

Eruygur, sözlerine şöyle devam etti:

"İstiklal Marşı, Türk ulusunun ebedi varlığı ile bu yöndeki azim ve kararlılığının kaleme dökülen ve nesillere taşınan ifadesidir. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy ve istiklal mücadelesi veren bütün kahramanları rahmetle ve minnetle anıyoruz."

Mısırlı kursiyer kız İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okudu

Programda bir bayan kursiyerin İstiklal Marşı'nın tamamını Türkçe olarak ezbere okuması da dikkati çekti. Program kapsamında ayrıca, İstiklal Marşı'nın tamamının Arapçası da okundu.

Türk ve Mısırlı davetlilerin yanı sıra programa, Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen kursiyerler de katıldı.