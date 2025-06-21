İstiklal Madalyası kimlere verilir?
20 Haziran Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de İstiklal Madalyası verilecek kişilerin listesi açıklandı. İstiklal Madalyası'nın kimlere verileceği merak konusu oldu. Bu önemli ödül, ülkenin istiklalini, birliğini, bütünlüğünü ve huzurunu korumak için gösterilen üstün hizmet ve fedakarlıkların bir nişanesi olarak kabul ediliyor.
20 Haziran Cumartesi tarihli Resmi Gazete yayınlandı. Resmi Gazeteİstiklal Madalyası verilecek kişiler açıklandı. Peki, İstiklal Madalyası kimlere verilir?
KİMLERE İSTİKLAL MADALYASI VERİLECEK?
İşte,İstiklal Madalyası verilecek kişiler listesi:
KİMLERE İSTİKLAL MADALYASI VERİLİR?
İstiklâl Madalyası, Türk Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara, İstiklâl Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır.