20 Haziran Cumartesi tarihli Resmi Gazete yayınlandı. Resmi Gazeteİstiklal Madalyası verilecek kişiler açıklandı. Peki, İstiklal Madalyası kimlere verilir?

KİMLERE İSTİKLAL MADALYASI VERİLECEK?

İşte,İstiklal Madalyası verilecek kişiler listesi:

KİMLERE İSTİKLAL MADALYASI VERİLİR?





İstiklâl Madalyası, Türk Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara, İstiklâl Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır.