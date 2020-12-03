İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi sınırlaması bugün başlıyor! 3 metrekareye bir kişi düşecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve meydanlara limit uygulaması ilk kez İstanbul İstiklal Caddesi'nde hayata geçirildi. Her gün milyonlarca kişinin geçtiği İstiklal'e artık aynı anda en fazla 7 bin kişi girebilecek. Uygulama bugün saat 10.00'da başlayacak.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi dün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi. Toplantıda yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek tedbirler alındı.

ÜÇ METREKAREYE BİR KİŞİ DÜŞECEK

Buna göre bugün saat 10.00'dan geçerli olmak üzere, İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan 1500 metrelik kısmı, fiziki engellerle kontrol altına alınacak. 21 bin metrekare olan bu kesimde, üç metrekareye bir kişi düşecek şekilde en fazla 7 bin kişi aynı anda bulunabilecek. Caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde, belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda caddeye girişin durdurulacağı açıklandı.

YÜZ YÜZE GELMEDEN YÜRÜYÜŞ

Öte yandan, kişilerin yürürken yüz yüze gelmelerini engellemek, bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak herkes gidiş yönüne göre yolun sağından yürüyecek. Cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde bulunanlar kolluk ve zabıta tarafından uyarılacak. İzinli seyyar satış yapan kestaneci, simitçi gibi satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçlar geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınacak.

ÇALIŞANLAR CADDEYE ALINACAK 7 BİN KİŞİYE DAHİL DEĞİL

İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 308 işyerinde 5 binin üzerindeki çalışan, caddeye alınacak 7 bin kişiye dahil edilmedi. Alınan kararın emniyet ve zabıta yayın araçları ile İstiklal Caddesi üzerinde duyurulacağı ve basın yayın kuruluşları ile paylaşılacağı, kararlara uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

KAÇ KİŞİ GİRDİĞİ DRONE'LARLA İZLENECEK

Yeni alınan kararlara ilişkin Hürriyet'e konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin en kalabalık caddesi olan İstiklal Caddemizde, vaka sayılarındaki artıştan dolayı yeni önlemler aldık. Taksim Meydanı'ndan Tünel Meydanı'na kadar olan kısmında her üç metrekareye bir kişi olacak şekilde, aynı anda 7 bin kişinin caddede bulunabileceği kararını aldık. İstiklal Caddesi'ne bağlanan yolların girişinde polis ekiplerimiz görev alacak. Drone ve gözlem ile yapılan uygulamada, sayı 7 bini gördüğü zaman, bağlantı yollarındaki akışı kesecekler."

HES KODU SORULMAYACAK

Kaymakam, "Polis ekiplerimizin yanında zabıta ekiplerimiz de olacak, beraber hem maske denetimi yapacaklar hem de caddelerin giriş çıkışlarını kontrol edecekler" diyerek şöyle devam etti: "Caddeye giriş çıkışlarda HES kodu sorgulanmayacak. Vatandaşımıza ceza vermeden, onların desteği ile bu kararı uygulamaya çalışacağız. Esnafımızdan, buraya gezmeye gelen vatandaşlarımızdan ve yabancı misafirlerimizden bu kararı anlayışla karşılamalarını bekliyoruz."