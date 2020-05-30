İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
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İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik

İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesi tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne konulan dev kapıyı kaldırmak isteyince iki belediyenin zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

30.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:34

İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Beyoğlu Belediyesi tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne konulan dev kapıyı kaldırmak isteyince iki belediyenin zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. Zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken her iki belediyenin ekipleri cadde üzerinde beklemeye devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Caddesi girişinde vatandaşların caddeye girişini denetlemek için daha önce dev kapı koymuştu. İBB zabıta ekipleri bugün kapıyı kaldırmak için iş makineleri ile caddeye geldi. Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin de caddeye gelmesi üzerine iki belediyenin zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekiplerin cadde üzerinde beklemesi devam ediyor. Gerginliğin yaşandığı alanda açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Biz burada pandemi sürecinin başından beri buraya gelen vatandaşlarımızın sağlıkları için Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Maske dağıtıyoruz. Şu ana kadar İstiklal Caddesi'nde dağıttığımız maske sayısı 150 bin, insanların ateşlerini ölçüyoruz. İnsanları dezenfekte ediyoruz. Kim kazanıyor? Buraya gelen insanlarımız kazanıyor. Burada 'A' şehri 'B' şehri veya 'A' belediyesi 'B' belediyesi veya şu hizmet bu hizmet ayrımı var mı? Yok. İnsan kazanıyor. Şu anda bizim için daha önemli olan insan sağlığıdır. Yeni bir uygulama olacaksa açılır bir telefon ilgili kimseye böyle bir durum var biz yeni bir şey yapağız denir. Biz de oturur beraber karar veririz. Burası hukuk devleti. Her şeyden önce iki kurumun karşı karşıya gelmesini gereksiz buluyorum" dedi.

İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik

Kaynak: İHA

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