Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
10.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:04
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girişleri belirli sürelerle kapatarak yaşanan yoğunluğu önlemeye çalıştı.
İstiklal Caddesi ve Taksim'de koronavirüs salgınına rağmen yaşanan yoğunluk pes dedirtti. "İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu caddede ekipler de seferber oldu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı. Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için zaman zaman İstiklal Caddesi'ne girişleri kapadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı