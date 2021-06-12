İstiklal Caddesi'nde Kızılay sergisi
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İstiklal Caddesi'nde Kızılay sergisi

İstiklal Caddesi'nde Kızılay sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağışçılarından aldığı destekle 153 yıldır ayakta duran Türk Kızılay'ı, Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle İstiklal Caddesi'nde 'Kızılay 153 Yaşında' sergisini açtı.

Bağışçılarından aldığı destekle 153 yıldır ayakta duran Türk Kızılay'ı, Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle İstiklal Caddesi'nde 'Kızılay 153 Yaşında' sergisini açtı. Sergide, Türk Kızılay'ın bu zamana kadar yaptığı yardımların görselleri sergileniyor.

153 senedir dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yanında olan Türk Kızılay'ı için İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle 'Kızılay 153 Yaşında' sergisi açıldı. Sergide, kuruluşundan bu yana dil, din ayrımı gözetmeden 151 ülkede ihtiyaç sahiplerine şefkat elini uzatan Kızılay'ın bu zamana kadar yaptığı yardımların görselleri sergilendi. 11 Haziran 1868 tarihinde kurulan Türk Kızılay'ın, Beyoğlu Belediyesi ortaklığıyla açtığı 'Kızılay 153 Yaşında' sergisinin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can katıldı.

"Amacımız, Türk Kızılay'ına vefa borcumuzu yerine getirmek"

Bütün İstanbulluları 'Kızılay 153 Yaşında' sergisine davet eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Türk Kızılay, bizim tarihimizin gurur tablolarından biri. Onun Hilal-i Ahmer'den Türk Kızılay'ına olan hikayesini anlatan bir fotoğraf sergimiz. Amacımız, Türk Kızılay'ına olan vefa borcumuzu yerine getirmek. Onu, milletimizin daha iyi tanıması için elimizden gelen gayreti göstermektir. Dolayısıyla bütün milletimizi bu sergiye davet ediyoruz. Türk Kızılay'ının 153 yıllık hikayesini fotoğraflarla anlatan, nasıl, hangi esaslarla kurulduğunu anlatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kızılay'ına Hilal-i Ahmer'i dönüştürmesinin fotoğrafı da bu sergide anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

"153 yıllık iyilik hikayesi"

Etnik köken, ırk, dil, din ayrımı yapılmadan ihtiyacı olanlara yardım edildiğini dile getiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, "Kesintisiz bir 153 yıl iyilik hikayesi. Milletimizin zor zamanlarına, sıkıntılı dönemlerine ama bir taraftan da güzel dayanıştığımız, zorluklarla başa çıktığımız dönemlere, kilometre taşlarına tanıklık eden bir merhamet çınarı. Bunun hikayesinin bilinmesini arzu ediyoruz. Özellikle gençlerin bilmesini arzu ediyoruz. Çünkü Kızılay dediğimiz bizi biz yapan, millet yapan, değerleri içinde barındıran, kim olduğuna bakmaksızın ihtiyaç sahibinin yanında olan demek. Dünyada bizden yardım isteyen kim varsa elimizi uzatıyoruz. Bu milletimizin çok erdemli bir yönü. Dolayısıyla bunun hikayesini anlatmak istedik" dedi.

Türk Kızılay; ulusal afet yardımları, kan hizmetleri, uluslararası yardımlar, sosyal hizmetler, göç ve mülteci hizmetleri, teşhis tedavi hizmetleri, mineralli su işletmeleri, eğitim ve gençlik hizmetleri alanlarında faaliyet yürütüyor.

Öte yandan, 'Kızılay 153 Yaşında' sergisi, 18 Haziran'a kadar İstiklal Caddesi'nde İstanbulluları bekliyor. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi'nde Kızılay sergisi
İstiklal Caddesi'nde Kızılay sergisi
İstiklal Caddesi'nde Kızılay sergisi
İstiklal Caddesi'nde Kızılay sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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