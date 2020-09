İstihare duası okunuşu ve Arapça yazılışı nasıldır? İstihare namazı duası nedir? İstihare duası nasıl yapılır? İstihare namazı kılındıktan sonra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) istiharede dua yapılmasını tavsiye etmiştir. Yazımızdan istihare duasına ulaşabilirsiniz. İstihare duası Arapça yazılışı ve Türkçe mealini haberimizden okuyabilirsiniz.

İSTİHARE NEDİR?

İstihâre, bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce iki rekât namaz kılarak Allah'a dua etmesidir.

İSTİHAREYE NASIL YATILIR?

İstihareye yatmak için; istihare namazının ilk rekatında ''Kâfirun Suresi'' ikinci rekatında ise ''İhlas Suresi'' okunması gerekir. Namaz kılındıktan sonra istihare duası okunur ve ardından kıbleye doğru bir şekilde yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil renkler görünürse o işin kişiye hayırlı olacağı, siyah ve kırmızı renkler görülürse işin şer olduğu anlamına gelmektedir. Şer olandan kaçınmak gereklidir.

İSTİHARE NASIL YAPILIR?

İstihare 7 gün ard arda yatılması daha sağlıklı olacaktır. İlk gün yattığınızda rüyanızın tam olarak sizin için ne ifade ettiğini anlamamanız ya da şüphe içinde olduğunuz durumlarda doğru bir sonuca varmak istiyorsanız yedi gün yatmanız doğru olacaktır. Eğer 7 günün sonunda hayırlı mı yoksa hayırsız mı arasında bir tereddüte kaldığınız zaman kalbiniz ile hissettiğiniz cevap doğru olacaktır.

İSTİHARE DUASI NEDİR?

İstihâre, bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce iki rekât namaz kılarak Allah'a dua etmesidir. İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istişare ederler ve Allah'tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allah'tan dilemek ve O'ndan yardım istemektir. Hz. Peygamber ashabına her işte istihâreyi, Kur'an'ın bir suresini öğrettiği gibi öğretmiştir (Buhârî, Teheccüd, 25; Ebû Dâvûd, Vitir, 31).

İstihâre namazı mendup olup, birinci rekâtında Fâtiha'dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rekâtında Fâtiha'dan sonra İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra istihâre duası yapılır. Hz. Peygamber, istihârede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir:

(Allah'ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!) (Buhârî, Teheccüd, 25; Da'avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu, haram ve günah gibi kötü olduğu kesin olarak bilinen şeylerde istihâre yapılmaz. İstihâre, yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve yedi kere tekrarlanabilir. İstihâreden sonra, insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtar, II, 470-471). İstihâreden sonra rüya görmenin ve bu rüyayı iyiye veya kötüye yormanın dayanağı yoktur. İstihâre namazının kılınamaması hâlinde, sadece duası okunmakla yetinilir.

İSTİHARE DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

İstihare duası okunuşu

İSTİHARE NAMAZI DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!"

İSTİHARE DUASI OKUNUŞU

"Allâhumme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhumme inkunte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih." (Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?

İstihare namazına başlamadan önce tevbe ediniz. Tevbe İçin kısaca: " Ya Rabbi, Buluğ anımdan şimdiye kadar yapmış olduğum günahlardan pişman oldum, sana sığınıyorum. Benibağışla, bundan sonra bu günahlardan uzak olacağıma sana söz veriyor, af etmeni istiyorum." denir. Günahlarınız için Allahtan af dileyerek namazınıza başlayınız.

İSTİHARE NAMAZI SIRAYLA KILINIŞI

1. Rekat Kılınışı:

- Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat İstihare namazı kılmaya" diye niyet ediyoruz.

- Ardından "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alıp ve namaza başlıyoruz.

- Sonrasında Subhaneke duasını okuyoruz.

- Akabinde Euzü Besmele çekiyoruz ve Fatiha suresini okuyoruz.

- Sonrasında zammı sure olarak Kafirun Suresini okuyoruz.

- Sonrasında rüku'ya gidiyoruz. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ayağa doğruluyoruz.

- Akabinde secde'ye gidiyoruz. Doğrulup, tekrar secde'ye gidiyoruz. Böylelikle 1. rekatı tamamlamış oluruz, 2. rekata kalkarız.

2. Rekat Kılınışı:

- 2. rekata başlarken besmele çekip Fatiha suresini okuyoruz.

- Sonrasında zammı sure olarak İhlas Suresini okuyoruz.

- Sonrasında rüku'ya gidiyoruz. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ayağa doğruluyoruz.

- Akabinde secde'ye gidiyoruz. Doğrulup, tekrar secde'ye gidiyoruz.

- Sonrasında Kade-i Ahire oturuşu yani 2. rekatın sonundaki oturuşu yapıyoruz. Burada "Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ" dualarını okuyoruz.

- Son olarak "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlıyoruz.

- Allah kabul eylesin. Amin...