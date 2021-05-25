İstifa dilekçesi örneği nasıl yazılır 2021? İşte istifa dilekçesi örnekleri

Türkiye şartlarında istifa kararı alabilmek kolay değil. Bazen yanlış bir şeyler yaptığımız içinde istifa etme zorunluluğu hissederiz. İstifa dilekçesi örneğini istifa etmek isteyen kişiler için bir araya getirdik. İşte istifa dilekçesi örnekleri

İşinizde daha iyi bir konuma gelmek istiyor olabilirsiniz, hayatınızda değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz ya da mevcut işinizden memnun değilsinizdir... Bunun gibi birçok sebebe sahip olabilirsiniz.

İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Mevcut işvereninizi iyi şartlarda bırakmak önemlidir. Bu yüzden sizin için istifa dilekçesi örnekleri oluşturduk.

Farklı durumlar için bir dizi örnek istifa mektubu da görebilirsiniz. Bunlar, ister profesyonel bir işten, ister perakende satıştan ya da sıradan bir işten istifa ediyorsanız dahi geçerlidir.

Standart bir istifa dilekçesi yazmak istiyorsanız…

Tarih: …./…../……

….… A.Ş.

…….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün Dikkatine,

../../…. tarihi itibariyle başlamış olduğum …… görevinden ../../…. itibariyle ayrılmak istediğimi bildiriyorum.

Şirketinizde çalıştığım süre boyunca ekibinizin bir parçası olmaktan zevk aldığımı ve bana sunduğunuz fırsatlar için minnettar olduğumu bilmenizi isterim.

İstifamın kabulü ile ilgili gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Ad Soyad:

İmza:

İşyerinizden Kendi İsteğinizle Ayrılıyorsanız...

Tarih: …./…../……

….… A.Ş.

....................................... Müdürlüğü'ne,

………………………..'nin ……………………… adresindeki işimden kendi isteğimle kişisel sebepler nedeniyle ../../…. tarihi itibariyle ayrılmak istediğimi bildiriyorum.

Gereğinin yapılmasını ve tarafımın konu hakkında bilgilendirilmesini arz ederim.

Saygılarımla,

Ad Soyad:

İmza:

Bu istifa dilekçesini indir

Yeni bir Kariyer Fırsatı Yakaladıysanız...

Tarih: …./…../……

….… A.Ş.

....................................... Müdürlüğü'ne,

Bu dilekçeyi ............ şirketinden, .............. pozisyonundan istifamın resmi bildirimi olarak sunmak için yazıyorum. Kariyer hayatım için yeni bir iş fırsatı teklif edildi ve çalışma teklifini kabul etme kararı aldım. Bu nedenle ../../…. tarihi itibariyle ayrılmak istediğimi bildiriyorum.

Çalıştığım süre boyunca şirketinizin ve ekibinizin bana kazandırdığı deneyimler için son derece minnettarım.

Gereğinin yapılmasını ve tarafımın konu hakkında bilgilendirilmesini arz ederim.

Saygılarımla,

Ad Soyad:

İmza:

İşyerinizden İstifa Sonrası Ödeme Almanız Gerekiyorsa...



Tarih: …./…../……

….… A.Ş.

................................. Müdürlüğü'ne,

Firmanızın ……… adresindeki işyerinde ......... Pozisyonunda çalışmaktayım. Kişisel sebepler nedeniyle kendi isteğimle …../…./ …. tarihinden itibaren işimden ayrılmak istiyorum. İşten ayrılışım nedeniyle tarafıma ödenmesi gereken sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek işten ayrılışımın gerçekleştirilmesini talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad Soyad:

İmza:

Çalışanın Bilgileri:

T.C. No:

Sigorta No:

Adres:

Cep Tel. No:

Bu istifa dilekçesini indir

Memurluktan İstifa Ediyorsanız...

Tarih: …./…../……

…. BAKANLIĞI'NA ………….. İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE …… MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

657 sayılı Kanunun "Çekilme:" başlıklı 20. ve 94. Maddesinde belirtilen, devlet memurları kanunda belirtilen esaslara göre ve bağlı olduğu kuruma yazılı olarak başvurarak memurluktan çekilebilir hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki kanun hükmü gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad:

Adres:

Sicil No:

T.C. Kimlik No:

Cep No:

Mavi Yaka Çalışanlar İçin İstifa Dilekçesi



Tarih: …./…../……

……………….'ne,

…../…../….. tarihinden itibaren çalıştığım ……………………………. adresinde bulunan işyerinizden…../…../….. tarihinde ayrılmak istediğimi bildiriyorum.

İşyerinizde çalışma sürem zarfında doğan tüm haklarımı aldım. İşyerinizden ayrılış kararımı şahsi nedenlerimde, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı altında olmadan aldığımı bilmenizi isterim.

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

Çalışanın bilgileri:

T.C. No:

Sigorta No:

Adres:

İmza:

Bu istifa dilekçesini indir

Taşınma İstifa Mektubu Örneği

Tarih: …./…../……

….… A.Ş.

....................................... Müdürlüğü'ne,

Maalesef, ............ bünyesinde ,............. pozisyonumdan istifamı sunmak için yazıyorum. Son iş günüm sözleşmemin bildirim süresine uygun olarak ../.../.... tarihidir.

Ailemle birlikte ..........'a yerleşiyorum ve kendime yeni bir iş arayacağım. Ayrıca, ayrılmadan önce yerime gelecek kişinin işe alımına ve eğitimine yardımcı olmaya hazır olduğumu ve sorunsuz bir geçiş dönemi sağlamak için tüm işlerimin tamamlanmasını ve/ veya teslim edilecek bir konumda olmasını sağlayacağımı lütfen unutmayın.

Bu süre boyunca bana çalışma fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad Soyad:

İmza:

İleri Seviye Eğitim İstifa Mektubu Örneği

Tarih: …./…../……

….… A.Ş.

....................................... Müdürlüğü'ne,

Üniversitede tam zamanlı eğitim almak için ............'deki ..................... pozisyonumdan istifa edeceğimi gösteren resmi bir bildirim olarak kabul edin.

İş sözleşmem uyarınca, ........ önceden bildirimde bulunuyorum ve son iş günüm .../../.... olacaktır.

[Şirket Adı] için çalışma fırsatı verdiğiniz için teşekkür eder, size ve şirketinize en iyi dileklerimi sunarım.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad Soyad:

İmza:

Dijital (E-Posta) İstifa Mektubu Örneği



Bazı durumlarda, işinizden istifa etmenin en iyi yolu bir e-posta istifa mesajı göndermektir. Mümkünse, patronunuza bizzat söyleyerek işinizden istifa etmek en uygunudur. Bununla birlikte, bazı durumlarda, mümkün değildir. Örneğin, uzak bir pozisyonunuz varsa veya patronunuz başka bir şehirde veya ülkede çalışıyorsa, bizzat istifa edemeyebilirsiniz. Bu durumda, işinizi e-postayla bıraktığınızı duyurmaya karar verebilirsiniz.

E-posta Konu Satırı: Adınız İstifa

Sayın Bay/ Bayan. Soyadı,

......... olarak görevimden istifa ettiğimi bildirmek için yazıyorum. Son günüm ....... olacaktır.

Bu şirketin bana sağladığı tüm fırsatlar için çok teşekkür ederim. Son üç yılda çok şey öğrendim ve tüm meslektaşlarımın nezaketini de asla unutmayacağım.

Yıllarca bana verdiğiniz destek ve cesaretiniz için tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Ad Soyad:

İmza: