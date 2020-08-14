İSTİB Başkanı Kopuz: "Gıdada uyarıları ciddiye alanlar geleceği kaybetmeyecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTİB Başkanı Kopuz: "Gıdada uyarıları ciddiye alanlar geleceği kaybetmeyecek"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Benim rapordan çıkardığım ana fikir, 'Yarının felaketini bugünden idrak edenler, en az zararı görecektir.

İSTİB Başkanı Kopuz:
14.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:38

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Benim rapordan çıkardığım ana fikir, 'Yarının felaketini bugünden idrak edenler, en az zararı görecektir.' Gıda konusundaki uyarıları ciddiye alanlar geleceklerini kaybetmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca açıklanan "İklim Değişikliği ve Tarım" başlıklı raporla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

İklim değişikliğinin artık bir teori olmaktan çıktığını ve tüm ölçümlerde gözlemlendiğini belirten Kopuz, "Öncelikle, başta Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere rapora emeği geçen herkesi kutluyorum. Benim rapordan çıkardığım ana fikir, 'Yarının felaketini bugünden idrak edenler, en az zararı görecektir.' Gıda konusundaki uyarıları ciddiye alanlar geleceklerini kaybetmeyecek." uyarısında bulundu.

Kopuz açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkçede de kullanılan güzel bir deyim vardır. Zor bir durumla karşılaşıp, durumun vahametinden korkarak gerçekleri görmezden gelenlere; 'Başını deve kuşu gibi kuma gömme' derler. Halbuki deve kuşları bu davranışı farklı nedenlerle yaparlar. Yani, kafasını kuma gömüp, tehlikeden kaçınabileceği zannına kapılan tek yaratık insandır. Muhakeme yeteneğine sahip tek varlık da insandır. Hangi tavrın ve özelliğin eşref-i mahlukata yakıştığı ortadadır."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın raporuna göre 2050 yılına kadar mevcut gıda üretiminin en az yüzde 50 oranında artması gerektiğine dikkat çeken Kopuz, şunları aktardı:

"İklim değişikliği, Türkiye dahil tüm ülkelerin tarımsal potansiyelini olumsuz etkileyecek. Bu olumsuz etkiye rağmen artan nüfus dolayısıyla 2050 yılına ulaştığımızda, günümüzdeki gıda üretiminin en az yüzde 50 artması gerekiyor. Peki, toprak kalitesi ve su kaynakları azalırken, aşırı iklim olayları ve erozyon artarken bu nasıl olacak? Bugün gıdada kendine yeten bir ülkeyiz, bu özelliğimizi yarına nasıl taşıyacağız? En azından bu durumumuzu korumak için bile birçok cephede mücadele vermemiz gerekiyor."

Yarın aç kalmamak için bugünden kararlılıkla çalışılması gerektiğine inandığını söyleyen Başkan Ali Kopuz, şu açıklamalara yer verdi:

"Öncelikle insan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmak için gerekenler gecikmeden yapılmalı. Bu konuda imzaya açılan uluslararası anlaşmaları, sorunun en büyük kaynağı oldukları halde imzalamayan Çin ve ABD gibi ülkelerin ikna edilmesi için herkes elinden geleni yapmalı. İkinci olarak da tarımsal üretimin artırılması ve gıda israfının azaltılması için çalışılmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Ekilmemiş bir karış toprak bile kalmamalı'. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin geçenlerde açıkladığı 'Tarımda Optimizasyon' çalışmaları hemen başlamalı. Yıllardır başarıyla yürütülen tarımsal desteklerimiz kararlılıkla sürdürülmeli.

Bunların yanında Türkiye'nin yıllık gıda ihracatına yaklaşan orandaki gıda israfının azaltılması için de çabalar sürmeli ve artırılmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Gıdanı Koru' kampanyasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak kurduğumuz bir komite ile bu konuda çözüm önerileri üretiyor, bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Üretilen her birim gıdanın üçte biri demek olan gıda israfının engellenmesi, gelecekte yaşanacak gıda krizinin önlenmesinde kritik önemdedir."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi Magazin
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Erdoğan'ın 'Böyle durumlarda toplayıp götürün' demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor 3. Sayfa
Erdoğan'ın "Böyle durumlarda toplayıp götürün" demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Altın yükseliş eğilimine devam ediyor! Gramı 460 liradan işlem görüyor
Altın yükseliş eğilimine devam ediyor! Gramı 460 liradan işlem görüyor
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Abdurrahman Dilipak
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana İzmir
Şu an buradasınız: İSTİB Başkanı Kopuz: "Gıdada uyarıları ciddiye alanlar geleceği kaybetmeyecek" - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 10:47:15. #1.14#
title