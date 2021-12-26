İşteyken yatak odasına gizli kamera koyan kadın, kocasıyla ilgili öğrendiği gerçek nedeniyle dehşete düştü - Haberler
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İşteyken yatak odasına gizli kamera koyan kadın, kocasıyla ilgili öğrendiği gerçek nedeniyle dehşete düştü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Kocasının ve evsiz kalmasının ardından evine aldığı kadın arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Sauna isimli kadın, işteyken yatak odasını izleyen gizli kamera yerleştirdi. Sauna, kocası ve arkadaşını ilişkiye girerken görünce dehşete düştü.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Sauna isimli kadının başına gelenler, sosyal medyada çok konuşuldu. Sauna, evsiz kalmasının ardından yakın bir arkadaşını eve aldı. Bu sırada kocası da işe gitmiyordu ve evdeydi. Genç kadın bir süre sonra arkadaşı ve kocasının hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

Sauna, kocası ve arkadaşı arasında bir ilişkiolup olmadığını öğrenmek için yatak odasına gizli kamera yerleştirdi ve her zamanki gibi işe gitti. İşte yorucu bir gün geçirdikten sonra eve dönen kadın, merak içerisinde gizli kameranın kaydettiklerine bakmaya gitti.

Genç kadın, gördükleri karşısında dehşete düştü, çünkü kocası ve yakın arkadaşı, kendisi evde yokken cinsel ilişkiye girmişti. Gördüklerinden haber sizmiş gibi davranan Sauna, daha sonrasında arkadaşıyla yüzleşerek yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlattı. Bu sırada ikili arasındaki itiş kakışlar da yine kameralara yansıdı.

Sauna'nın sosyal medya hesabından paylaşarak başından geçenleri anlattı video, kısa süre içerisinde 9 milyondan fazla görüntülenme, binlerce de yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, kocası ve arkadaşı kadar, ikisini evde yalnız bırakması nedeniyleSauna'nın da suçlu olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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