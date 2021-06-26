İşte kanserle mücadele eden Canan Ergüder'in son hali! Hayranlarını sevindirdi

Yakalandığı göğüs kanseri nedeniyle tedavisi devam eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, tatil yaptığı eşi Kenan Ece ile poz verdi. Ergüder'in keyfinin yerinde olduğu görülürken, son fotoğraflarında sağlıklı görünmesi, hayranlarını sevindirdi.