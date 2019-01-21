İşte İYİ Parti 2019 Yerel Seçim Aday Listesi!
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala İYİ Parti, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İşte İYİ Parti'nin açıklanan seçim aday listesi…
Toplam 12 partinin katılacağı 2019 Yerel Seçimlerine doğru İYİ Parti, 2019 Yerel Seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, belediye başkan adaylarını da netleştirdi. İYİ Parti'nin açıklanan belediye başkan adaylarının tam listesi…
İYİ PARTİ'NİN YAKLAŞIK 124 BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için yaklaşık 124 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP ile ittifak yapan İYİ Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları 31 Mart'a kadar hız kesmeden seçim çalışmalarını sürdürüyor. İşte İYİ Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları…
BALIKESİR-İsmail Ok
ISPARTA-Gökmen Gökmenoğlu
ELAZIĞ-Ali Şekerdağ
NİĞDE-Mümin İnan
AFYONKARAHİSAR-Mahmut Koçak
TRABZON-Atakan Aksoy
MERSİN BÜYÜKŞEHİR-Burhanettin Kocamaz
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR-Ümit Bahtiyar
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR-Mahmut Uykusuz
ÇANKIRI-Raif Oktay
NEVŞEHİR-Mehmet Özkan
KIRIKKALE-Mahir Yılmaz
UŞAK-Muhammet Gür
OSMANİYE-Davut Çuhadar
KARS-Settar Kaya
GÜMÜŞHANE-Mustafa Canlı
AKSARAY MERKEZ-Özhan Türemiş
ARDAHAN MERKEZ-Mete Özdemir
BAYBURT MERKEZ-Yunus Özyılmaz
DÜZCE MERKEZ-Ömer Küçük
KARAMAN MERKEZ-Zühtü Bahadır Bayraç
KİLİS MERKEZ-Ahmet Nalçacıoğlu
SİİRT MERKEZ-Ahmet Özgür
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR-Sefa Değirmen
AFYONKARAHİSAR DİNAR-Saffet Acar
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI-Asım Orhan
AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI DEREÇİNE-Aykut Okumuş
ANTALYA ALANYA-Abdullah Sönmez
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ-Sultan Çetin
ANTALYA KORKUTELİ-Halil Kara
ANTALYA SERİK-Yusuf Mecek
AKSARAY MERKEZ HELVADERE-Tuncer Soyal
AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA-Tuncay Özkaraca
AKSARAY SULTANHANI-Selim Temel
AKSARAY GÜZELYURT SELİME-Sefer Özdemir
BİLECİK OSMANELİ-Bekir Torun
BİLECİK PAZARYERİ-Necmiye Beğen
BİLECİK SÖĞÜT-Halil Aydoğdu
BOLU GEREDE-Orhan Ünaldı
BOLU SEBEN-Enver Erkaygusuz
BOLU MERKEZ KARACASU-Yasin Bektaş
ÇANAKKALE GÖKÇEADA-Ünal Çetin
ÇANKIRI KORGUN-Arif Soysal
ÇANKIRI ILGAZ-Hakkı Yalçın
ÇORUM ALACA-Serdar Coşkun
ÇORUM DODURGA-Bilgi Terlemezoğlu
ÇORUM İSKİLİP-Muhsin Kocasaraç
ÇORUM KARGI-Kemal Zincirli
ÇORUM MECİTÖZÜ-Bülent Bora Baltacı
ÇORUM OSMANCIK-Özhan Uysaler
ÇORUM SUNGURLU-Abdulkadir Şahiner
ÇORUM UĞURLUDAĞ-Orhan Torun
DENİZLİ BAKLAN-Mehmet Yağcı
DENİZLİ BEYAĞAÇ-İsmet Şener
DENİZLİ ÇAL-Mehmet Öztürk
DENİZLİ ÇARDAK-Erdil Cengiz
DENİZLİ ÇAMELİ-Ender Yılmaz
DÜZCE AKÇAKOCA-Haydar Akın
DÜZCE ÇİLİMLİ-Mustafa Öztürk
DÜZCE KAYNAŞLI-Mert Fatih Kesgin
ELAZIĞ AĞIN-Yılmaz Serttaş
ELAZIĞ MADEN-Musa Orhan
ELAZIĞ ARICAK ERİMLİ-Mehmet Ayık
ERZİNCAN ÇAYIRLI-Birol Bahadır
ERZİNCAN REFAHİYE-Güngör Kutlu
ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA-Zakir Taştan
GİRESUN DOĞANKENT-İsmail Tarı
GİRESUN ESPİYE-İbrahim Önal
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR-Oktay Alp
GİRESUN YAĞLIDERE-Metin Turgut
ISPARTA GELENDOST-Mustafa Özmen
ISPARTA SENİRKENT-Nurullah Cabaoğlu
ISPARTA SÜTÇÜLER-Arif Demirkaya
KARS ARPAÇAY-Talip Sönmez
KARS SELİM-Nazım İrfan Tanrıkulu
KASTAMONU KÜRE-Kamil Aydınlı
KASTAMONU PINARBAŞI-Bayram Sarımeşe
KASTAMONU TOSYA-Mustafa Güvenç
KAYSERİ DEVELİ-Ali Ağca
KAYSERİ TALAS-Osman Haymana
KAYSERİ PINARBAŞI-Cuma Sağlam
KAYSERİ YAHYALI-Abdullah Yılmaz
KIRIKKALE DELİCE-Serkan Kocaoğlu
KIRIKKALE KESKİN-Necati Alsancak
KIRIKKALE YAHŞİHAN-İsmail Dursun Kuzucu
KIRIKKALE MERKEZ HACILAR-Vedat Alakuş
KOCAELİ DERİNCE-Nurcan Acaroğlu Göktaş
KOCAELİ GEBZE-Burcu Çetinkaya
KOCAELİ KANDIRA-Ercüment Şahin
KOCAELİ KÖRFEZ-Salih Recep Şirin
KONYA BOZKIR-Kemal Esenkaya
KONYA ÇUMRA-Rafet Gülşen
KONYA DOĞANHİSAR-Abdullah Koç
KONYA EREĞLİ-Yaşar Yaman
KONYA SEYDİŞEHİR-Muammer Urhan
KONYA YUNAK-Halim Yıldırım
KÜTAHYA ALTINTAŞ-Menderes Aydın
KÜTAHYA DOMANİÇ-Şerif Yılmaz
KÜTAHYA GEDİZ-Erdoğan Dirican
KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER-Mehmet Asiltürk
KÜTAHYA SİMAV-Metin Karakuyu
MALATYA DOĞANŞEHİR-Rahmi Kurnaz
MALATYA PÜTÜRGE-Murat Tanrıverdi
MALATYA YEŞİLYURT-Cem Parlak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR-Vahdi Arısoy
NEVŞEHİR KOZAKLI-Caner Demir
NEVŞEHİR MERKEZ ÜÇHİSAR-Mehmet Türke
SİİRT BAYKAN-Metin Söyüncü
SİİRT KURTALAN-Lokman Dilek
SİİRT PERVARİ-İsmail Bilen
SİİRT ŞİRVAN-Yusuf İncecik
YOZGAT AKDAĞMADENİ-Nazım Altun
YOZGAT ÇEKEREK-Duran Özkan
YOZGAT SARAYKENT-Osman Çiftçiel
YOZGAT YENİFAKILI-Soner Yalçın
CHP-İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI ADAYLARI
SAKARYA-Cihan Kolip
KOCAELİ-Serdar Kaman
KONYA-Oğuz Şimşek
KASTAMONU-Levent Dikmen
AĞRI-Taner Söylemez
RİZE-Yakup Özkan
RİZE GÜNEYSU-Sefer Özer