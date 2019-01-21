İşte İYİ Parti 2019 Yerel Seçim Aday Listesi!

Toplam 12 partinin katılacağı 2019 Yerel Seçimlerine doğru İYİ Parti, 2019 Yerel Seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, belediye başkan adaylarını da netleştirdi. İYİ Parti'nin açıklanan belediye başkan adaylarının tam listesi…

İYİ PARTİ'NİN YAKLAŞIK 124 BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için yaklaşık 124 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP ile ittifak yapan İYİ Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları 31 Mart'a kadar hız kesmeden seçim çalışmalarını sürdürüyor. İşte İYİ Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları…

BALIKESİR-İsmail Ok

ISPARTA-Gökmen Gökmenoğlu

ELAZIĞ-Ali Şekerdağ

NİĞDE-Mümin İnan

AFYONKARAHİSAR-Mahmut Koçak

TRABZON-Atakan Aksoy

MERSİN BÜYÜKŞEHİR-Burhanettin Kocamaz

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR-Ümit Bahtiyar

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR-Mahmut Uykusuz

ÇANKIRI-Raif Oktay

NEVŞEHİR-Mehmet Özkan

KIRIKKALE-Mahir Yılmaz

UŞAK-Muhammet Gür

OSMANİYE-Davut Çuhadar

KARS-Settar Kaya

GÜMÜŞHANE-Mustafa Canlı

AKSARAY MERKEZ-Özhan Türemiş

ARDAHAN MERKEZ-Mete Özdemir

BAYBURT MERKEZ-Yunus Özyılmaz

DÜZCE MERKEZ-Ömer Küçük

KARAMAN MERKEZ-Zühtü Bahadır Bayraç

KİLİS MERKEZ-Ahmet Nalçacıoğlu

SİİRT MERKEZ-Ahmet Özgür

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR-Sefa Değirmen

AFYONKARAHİSAR DİNAR-Saffet Acar

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI-Asım Orhan

AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI DEREÇİNE-Aykut Okumuş

ANTALYA ALANYA-Abdullah Sönmez

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ-Sultan Çetin

ANTALYA KORKUTELİ-Halil Kara

ANTALYA SERİK-Yusuf Mecek

AKSARAY MERKEZ HELVADERE-Tuncer Soyal

AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA-Tuncay Özkaraca

AKSARAY SULTANHANI-Selim Temel

AKSARAY GÜZELYURT SELİME-Sefer Özdemir

BİLECİK OSMANELİ-Bekir Torun

BİLECİK PAZARYERİ-Necmiye Beğen

BİLECİK SÖĞÜT-Halil Aydoğdu

BOLU GEREDE-Orhan Ünaldı

BOLU SEBEN-Enver Erkaygusuz

BOLU MERKEZ KARACASU-Yasin Bektaş

ÇANAKKALE GÖKÇEADA-Ünal Çetin

ÇANKIRI KORGUN-Arif Soysal

ÇANKIRI ILGAZ-Hakkı Yalçın

ÇORUM ALACA-Serdar Coşkun

ÇORUM DODURGA-Bilgi Terlemezoğlu

ÇORUM İSKİLİP-Muhsin Kocasaraç

ÇORUM KARGI-Kemal Zincirli

ÇORUM MECİTÖZÜ-Bülent Bora Baltacı

ÇORUM OSMANCIK-Özhan Uysaler

ÇORUM SUNGURLU-Abdulkadir Şahiner

ÇORUM UĞURLUDAĞ-Orhan Torun

DENİZLİ BAKLAN-Mehmet Yağcı

DENİZLİ BEYAĞAÇ-İsmet Şener

DENİZLİ ÇAL-Mehmet Öztürk

DENİZLİ ÇARDAK-Erdil Cengiz

DENİZLİ ÇAMELİ-Ender Yılmaz

DÜZCE AKÇAKOCA-Haydar Akın

DÜZCE ÇİLİMLİ-Mustafa Öztürk

DÜZCE KAYNAŞLI-Mert Fatih Kesgin

ELAZIĞ AĞIN-Yılmaz Serttaş

ELAZIĞ MADEN-Musa Orhan

ELAZIĞ ARICAK ERİMLİ-Mehmet Ayık

ERZİNCAN ÇAYIRLI-Birol Bahadır

ERZİNCAN REFAHİYE-Güngör Kutlu

ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA-Zakir Taştan

GİRESUN DOĞANKENT-İsmail Tarı

GİRESUN ESPİYE-İbrahim Önal

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR-Oktay Alp

GİRESUN YAĞLIDERE-Metin Turgut

ISPARTA GELENDOST-Mustafa Özmen

ISPARTA SENİRKENT-Nurullah Cabaoğlu

ISPARTA SÜTÇÜLER-Arif Demirkaya

KARS ARPAÇAY-Talip Sönmez

KARS SELİM-Nazım İrfan Tanrıkulu

KASTAMONU KÜRE-Kamil Aydınlı

KASTAMONU PINARBAŞI-Bayram Sarımeşe

KASTAMONU TOSYA-Mustafa Güvenç

KAYSERİ DEVELİ-Ali Ağca

KAYSERİ TALAS-Osman Haymana

KAYSERİ PINARBAŞI-Cuma Sağlam

KAYSERİ YAHYALI-Abdullah Yılmaz

KIRIKKALE DELİCE-Serkan Kocaoğlu

KIRIKKALE KESKİN-Necati Alsancak

KIRIKKALE YAHŞİHAN-İsmail Dursun Kuzucu

KIRIKKALE MERKEZ HACILAR-Vedat Alakuş

KOCAELİ DERİNCE-Nurcan Acaroğlu Göktaş

KOCAELİ GEBZE-Burcu Çetinkaya

KOCAELİ KANDIRA-Ercüment Şahin

KOCAELİ KÖRFEZ-Salih Recep Şirin

KONYA BOZKIR-Kemal Esenkaya

KONYA ÇUMRA-Rafet Gülşen

KONYA DOĞANHİSAR-Abdullah Koç

KONYA EREĞLİ-Yaşar Yaman

KONYA SEYDİŞEHİR-Muammer Urhan

KONYA YUNAK-Halim Yıldırım

KÜTAHYA ALTINTAŞ-Menderes Aydın

KÜTAHYA DOMANİÇ-Şerif Yılmaz

KÜTAHYA GEDİZ-Erdoğan Dirican

KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER-Mehmet Asiltürk

KÜTAHYA SİMAV-Metin Karakuyu

MALATYA DOĞANŞEHİR-Rahmi Kurnaz

MALATYA PÜTÜRGE-Murat Tanrıverdi

MALATYA YEŞİLYURT-Cem Parlak

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR-Vahdi Arısoy

NEVŞEHİR KOZAKLI-Caner Demir

NEVŞEHİR MERKEZ ÜÇHİSAR-Mehmet Türke

SİİRT BAYKAN-Metin Söyüncü

SİİRT KURTALAN-Lokman Dilek

SİİRT PERVARİ-İsmail Bilen

SİİRT ŞİRVAN-Yusuf İncecik

YOZGAT AKDAĞMADENİ-Nazım Altun

YOZGAT ÇEKEREK-Duran Özkan

YOZGAT SARAYKENT-Osman Çiftçiel

YOZGAT YENİFAKILI-Soner Yalçın

CHP-İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI ADAYLARI

SAKARYA-Cihan Kolip

KOCAELİ-Serdar Kaman

KONYA-Oğuz Şimşek

KASTAMONU-Levent Dikmen

AĞRI-Taner Söylemez

RİZE-Yakup Özkan

RİZE GÜNEYSU-Sefer Özer