Işte G20'nin Bilançosu: 171 Gözaltı, 68 Yaralı

Hamburg'da G20 Liderler Zirvesi'ne yönelik protestolar devam ederken, gösterilerde 171 kişi gözaltına alındı, 7'si ağır olmak üzere 68 kişi de yaralandı. Hamburg'da devam eden G20 zirvesinde, fuar merkezinde liderlerin görüşmeleri devam ederken, sokaklarda da gösteriler tüm gün aralıksız devam etti. Dünkü yürüyüşün neden olduğu olayların ardından fuar alanının ve çevre semtlerin birinci derecede yasaklı bölge ilan edilmesine rağmen göstericiler birçok caddede eylem yaparak arabaları yakıp, işyerlerinin camlarını kırdı ve kamu mallarına zarar verdi.



G20 Liderler Zirvesi'nde ikili ve resmi görüşmelerin ardından liderler, Elbphilarmoni Konser Salonu'na geçerken göstericiler de, saatler öncesinden konser alanına girmek için harekete geçti. Tüm geçiş yollarını kapatan polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, havadan helikopterlerle, karadan da atlı polisler ve TOMA'larla göstericilere müdahale etti. Elbe Nehri'nden gelebilecek saldırılara karşı deniz polisi nehirde adeta duvar ördü. Olayların büyümesi üzerine bugün Berlin ve diğer şehirlerden takviye polis ekipleri istendi. Ayrıca olaylara karıştığı tespit edilen 100'e yakın gazetecinin akreditesinin iptal edildiği belirtilirken bu kişilerin isimleri her yere bildirildi ve G20 programlarına alınmaları engellendi.



Özellikle Altona ve Sternschanze bölgelerindeki caddeler olaylar nedeniyle bomboş kalırken, esnaflar da yaptıkları iki günlük zararlardan dolayı şikayetçi oldu. Gösterilerde 171 kişi gözaltına alındı. Gösterilerden 7'si ağır olmak üzere 68 kişi yaralandı. Konser salonunun çevresinde üst düzey güvenlik sağlanırken, binaların üst katlarına da keskin nişancılar yerleştirildi.



Schulterblatt ve Susannenstr caddeleri binlerce gösterici tarafından kapatıldı ve bölgeye polisin girişi engellendi. Göstericiler buldukları plastik eşyaları ateşe verirken, caddenin birkaç noktasında yangın çıktı ve alevler dükkanlara sıçradı. Protestoların devam ettiği bildirildi.



(Erdal Altuntaş /İHA)