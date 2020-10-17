İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. 12 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan füzenin görüntüsü de ortaya çıktı.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla sivil de yaralandı. Bölgede halen enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

"TERÖR POLİTİKASININ TEZAHÜRÜ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu, Ermenistan'a yeni füze sistemlerinin getirildiğini ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını belirtti. Gence'ye düzenlenen saldırıda 20'den fazla evin yıkıldığını ifade eden Hacıyev, "İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı. Yaralılar ve hasarlar belirlenecek. Ermenistan'a yeni füze sistemleri getirildi. Hemen Azerbaycan şehirlerinde hain ve zalimce sivillere saldırmaya başladılar. Gence'de siviller arasında kayıplar olduğu bildirildi. Ermenistan devletinin terör politikasının tezahürü. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentinde masum siviller, Ermenistan'ın gelişigüzel ve hedefli füze saldırısı altında. İnsani ateşkese yönelik vicdansız çağrıların Ermenistan'ın bu savaş suçlarını görmesi gerekir" ifadesini kullandı.

İşte Ermenistan'ın sivillerin üzerine attığı füze...

"BUNUN ADI KALLEŞLİKTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hain saldırıya tepki göstermiş, "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan #Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz" açıklamalarını yapmıştı.