İşte Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi!
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İşte Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi!

İşte Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz, bir takipçisinin 'Sevgilin var mı?' sorusuna fotoğraflı yanıt verdi. İşte güzel oyuncunun sevgilisi...

Baraj'da Nehir karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Instagram'da hikaye özelliği üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapan oyuncu, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya koyuldu. Gelen sorular arasında bulunan "Sevgilin var mı?" sorusuna ise duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt verdi.

Yılmaz, önceki günlerde Deniz Can Çelik ile aşkını esprili bir paylaşım yaparak duyurmuştu.

Sevgilisi ile tabaktaki ham böreğin fotoğrafını paylaşan Biran Damla Yılmaz, "Çiğ börek mi yahut sen mi karar veremiyorum" şeklinde not düşmüştü.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.

İşte Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi!
İşte Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi!
İşte Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi!

Kaynak: Snob Magazin

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İşte Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi! - Haberler Magazin
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