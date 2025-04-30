İşte Benim Stilim Sibel neden yok? İşte Benim Stilim Sibel elendi mi?

Ekranların sevilen yarışma programı İşte Benim Stilim'in son bölümünde dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Sibel'in ekranda yer almaması, izleyicilerin merakını artırdı. Programı yakından takip eden izleyiciler, "Sibel neden programda yok?" ve "Sibel yarışmadan elendi mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Özellikle sosyal medya platformlarında artan paylaşımlar, Sibel'in yarışmadaki akıbetini gündeme taşıdı. Peki, Sibel'in İşte Benim Stilim'e veda etme nedeni ne? İşte detaylar ve son gelişmeler…

İŞTE BENİM STİLİM'DE SİBEL NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve modasever izleyicilerin ilgiyle takip ettiği İşte Benim Stilim yarışmasında dikkat çeken yarışmacılardan Sibel Serbest, son bölümlerde ekranda yer almayınca izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluştu. Yarışmanın sıkı takipçileri, "Sibel elendi mi?" ve "Sibel neden programda görünmüyor?" sorularına yanıt arıyor.

İŞTE BENİM STİLİM'DE SİBEL NEDEN YOK

Ancak programdan ya da yarışmacıdan bu yönde herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Aksine, Sibel Serbest'in 4 Nisan ve 20 Nisan 2025 tarihlerinde yayınlanan bölümlerde haftanın birincisi olduğu ve jüri üyelerinden yüksek puanlar alarak 50 bin TL ödül kazandığı biliniyor.

Yarışmadaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Sibel'in elendiğine dair bir bilgi bulunmazken, sosyal medyada da kısa süreli ekrana gelmeme durumu olabileceği veya programın akış yapısından kaynaklı yapılabileceği konuşuluyor.