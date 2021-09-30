İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya gelen 13 bilim insanı, 2500 yılında neler olacağını yazdı. Duyanları ürkütmesi nedeniyle bazı ülkedeki karşıt bilim insanları tarafından yayılması istenmeyen raporda, 2500 yılında küresel ısınma nedeniyle dünyanın bir cehenneme döneceği yazıyor. Rapor ayrıca, Paris İklim Anlaşması tamamen uygulansa bile 2100 yılına kadar sıcaklık artışının durmayacağı ifade ediliyor.
ABD'de 13 bilim insanının ortaklaşa hazırladığı rapor, bilim dünyasında karışıklığa neden oldu. Bazı bilim insanları, insanlığı korkuya sevk etmesi nedeniyle raporun fazla yayılmamasını istiyor. Ancak raporda dehşete düşüren ifadeler var.
13 bilim insanı, bugüne kadar hazırlanan pek çok raporu da baz alarak küresel ısınmanın uzun vadedeki etkilerini hesaplamayı başardı. İncelenen belgeler arasında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) 1990'dan beri yayımlanan raporlar da var.
Christopher Lyon liderliğindeki bilim insanları, Paris İklim Anlaşması'ndan daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Paris Anlaşması'nın tüm şartlarına uyulması halinde bu yüzyılın sonunda hava sıcaklığının sanayi öncesi dönemden 2 santigrat daha düşük olması sağlanabilir. Ancak ekibe göre anlaşmanın tüm şartları yerine getirilse de 2100 yılında ısınma durmayacak.
Çalışmalara göre 2100 yılına kadar dünya sıcaklığı 2.7 santigrat derece ısınacak. Bu durumda büyük orman yangınları, yüksek sıcaklık şiddetli kuraklık ve sel baskınlarını kaçınılmaz kılıyor. Makaleden çıkan sonuç ise dünyanın 2500 yılına gelindiğinde insanlar için adeta cehenneme döneceğini gösteriyor. Bilim insanları, Paris İklim Anlaşması'ndan daha uzun vadeli planların yapılması gerektiğini öneriyor.