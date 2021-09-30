İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya gelen 13 bilim insanı, 2500 yılında neler olacağını yazdı. Duyanları ürkütmesi nedeniyle bazı ülkedeki karşıt bilim insanları tarafından yayılması istenmeyen raporda, 2500 yılında küresel ısınma nedeniyle dünyanın bir cehenneme döneceği yazıyor. Rapor ayrıca, Paris İklim Anlaşması tamamen uygulansa bile 2100 yılına kadar sıcaklık artışının durmayacağı ifade ediliyor.

ABD'de 13 bilim insanının ortaklaşa hazırladığı rapor, bilim dünyasında karışıklığa neden oldu. Bazı bilim insanları, insanlığı korkuya sevk etmesi nedeniyle raporun fazla yayılmamasını istiyor. Ancak raporda dehşete düşüren ifadeler var.

13 bilim insanı, bugüne kadar hazırlanan pek çok raporu da baz alarak küresel ısınmanın uzun vadedeki etkilerini hesaplamayı başardı. İncelenen belgeler arasında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) 1990'dan beri yayımlanan raporlar da var.

Christopher Lyon liderliğindeki bilim insanları, Paris İklim Anlaşması'ndan daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Paris Anlaşması'nın tüm şartlarına uyulması halinde bu yüzyılın sonunda hava sıcaklığının sanayi öncesi dönemden 2 santigrat daha düşük olması sağlanabilir. Ancak ekibe göre anlaşmanın tüm şartları yerine getirilse de 2100 yılında ısınma durmayacak.

Çalışmalara göre 2100 yılına kadar dünya sıcaklığı 2.7 santigrat derece ısınacak. Bu durumda büyük orman yangınları, yüksek sıcaklık şiddetli kuraklık ve sel baskınlarını kaçınılmaz kılıyor. Makaleden çıkan sonuç ise dünyanın 2500 yılına gelindiğinde insanlar için adeta cehenneme döneceğini gösteriyor. Bilim insanları, Paris İklim Anlaşması'ndan daha uzun vadeli planların yapılması gerektiğini öneriyor.

İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı

Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı

 Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü

Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Mehmet Nuri Sezai Temelli
Magazin Özge Özder Amelia Hamlin Seren Serengil Mevlüt Çavuşoğlu
Spor Oğuzhan Özyakup Balotelli Cüneyt Çakır Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 21:59:22. #1.17#