İstasyon Dergi'nin Eylül sayısı yayımlandı

Türk sinemasında yepyeni bir dil yaratıp evrensel boyutlara taşıyan Yılmaz Güney'in 37. ölüm yıl dönümünde eşi Fatoş Güney, "Bir Gün Mutlaka" isimli yazıyı kaleme aldı. Fatoş Güney, Yılmaz Güney'le ilgili bilinmeyen yönlerini anlattı. Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, dünyaca ünlü Yunan müzisyen, yazar ve politikacı Mikis Theodorakis'in ardından duygularını paylaştığı yazısında "Theodorakis'in besteciliği, melodi ayartma gücü çok az insana nasip olmuş bir yetenekti. Bir gün Atina'da evinde sohbet ederken dünya müziğindeki bir melodi eksikliğinden söz ediyor ve bir melodi meydana getirmek, bir insan yaratmak gibidir" şeklindeki sözlerine yer verdi. Gazeteci- yazar Zeynep Oral,"Eylül. Solmayan Yapraklar" isimli yazısında Mikis Theodorakis'in Türkiye Yunanistan Dostluk Derneği'ni kurma çabalarından bahsederek "Yürekteki barış, türkülerdeki barış Theodorakis'in bestelerinde yankılandı." dedi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy İstasyon Dergi sayfalarında saygıyla anıldı.

İZZET ÇAPA, MERAL OKAY'I ANLATTI

Gazeteci-yazar Nebil Özgentürk "Bozkırın Tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş için9. ölüm yıl dönümünde "Kırşehir'in Türkü Babası Neşet Ertaş'ın Kırşehir'i" isimli yazıyı yazdı. Gazeteci- yapımcı İzzet Çapa "Başka bir dünyanın, güzel zamanların, güzeller güzeli insanları olarak tanımladığı" senarist, oyun ve söz yazarı Meral Okay'ın 62. doğum günü dolayısıyla bir yazı kaleme aldı. Yazar Melda Davran sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz'i 6. ölüm yıl dönümü dolayısıyla"Tuncel Kurtiz Gönül Adamı", Nebahat Ayhan, halk müziği ve opera sanatçısı Ruhi Su'nun 36. ölüm yıl dönümü nedeniyle "Her Yanım Deryada Çalkalanır Şimdi", Nurten Geroğlu sanatçı Tarık Akan'ın 5. ölüm yıl dönümünde "Yakışıklı" isimli yazılarla andı. Gazeteci Bircan Usallı Silan, usta sanatçı Selda Alkor ile oyunculuk yaşamı ve Yeşilçam'a adını yazdırdığı projeleri üzerine röportaj yaptı. Sevin Okyay, ünlü oyuncu Audrey Hepburn için "Zarafet Örneği, Ödüllü Oyuncu", Kürşat Başar "Yemek Fetişizmi", Canan Aslan "Barışı İstemek", Aylin Ünal "Arızalı İklimlerden Sonbahara", Ulaş Geroğlu "Özlü" Dünya, Şükrü Erbaş "Yeni İnsanın Eski Halleri", Mahmut Temizyürek "İlhan Berk: Yaşsız Çocuk", Mario Levi'den "Pastaneler Dün ve Bugün", Haydar Ergülen "Kutsal Lezzetler Alfabesi Karpuz: Yaz Güzeli", Şule Birkan Şengün "Altın Kafes", Dilek Neşe Açıker "Şarkılar Neyi Söyler", Nazım Alpman, "Bizim memlekette eylülün soyadı hüzündür" isimli yazılarıyla edebiyatseverler ile buluştu.

ATAOL BEHRAMOĞLU'NDAN 'BENİM 12 EYLÜL'ÜM' YAZISI

Yazar Yaşar Seyman ve Ahmet Telli 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü konu edinenyazılarıyla okurlarıyla buluştu. 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle şair, yazar Ataol Behramoğlu "Benim 12 Eylül'üm" isimli yazısıyla okuyucuların karşısına çıktı. Hilal Özdemir, Seda Şanlı, Serhan Tolstoy, Kenan Başaran "Ağaç Küstü" Ayşen Şahin "Aföz", Barış İnce "Sonbahar Kaygısı", Deniz Özen "Gülten", Kubilay Erdelikara "Sanat Sokakta, Biz Birlikteyiz", Halil İbrahim Özcan "Zeynep Aliye", Bilge Çolak "Ebru'ların Hayallerinin Mimarı: Ulu Önder Atatürk", Derya Erkenci "Sarajevo Mon Amort", Nasuh Mahruki, orman yangınlarıyla ilgili yazıları yazdı. Ücretsiz yayınlanan dergiye www.istasyondergi.com adresinden ulaşılabilir ve sesli dergi olarak dinlenebilir.

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