Saadet Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Mikail Kabak Kimdir?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Saadet Partisi'nin İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Mikail Kabak oldu. Peki, Mikail Kabak kimdir? İşte İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Mikail Kabak hakkındaki her şey...

MİKAİL KABAK KİMDİR?

Mikail Kabak, aslen Kayserili olup 1971 yılında Hollanda'nın Roterdam şehrinde dünya' ya geldi. 1989 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesi,1996 yılında da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun olan Kabak, ayrıca Sosyoloji Eğitimi de alarak aldı. Doktorluk mesleğine Haseki Devlet Hastanesinde başladıktan sonra 10 yıl Zeytinburnu Avrasya Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Mikail Kabak, halen özel bir hastanede mesleğini icra ediyor.

MİLLİ GÖRÜŞ PARTİLERİNDE AKTİF SİYASETÇİ

Mili Görüş Partileri'nde 1991 yılından beri aktif siyasetin içerisinde olup 2006 yılından beri Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesidir. Halen aynı partide Zeytinburnu ilçe sorumluluğu görevi devam ediyor. Bir çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevlerde bulunmuş olup hala Temiz Toplum Derneği Genel Başkan Yardımcılığı Görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Kabak, evli ve 4 çocuk babasıdır.