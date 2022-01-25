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İstanbul yolcuları yurtlara yerleştirildi

İstanbul yolcuları yurtlara yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'a giriş çıkışlara getirilen sınırlamanın ardından dün gece Bursa Terminali'nde kalan İstanbul yolcuları, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'a giriş çıkışlara getirilen sınırlamanın ardından dün gece Bursa Terminali'nde kalan İstanbul yolcuları, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin zamanında aldığı tedbirler ve ekiplerin aralıksız süren karla mücadele çalışmaları sayesinde Bursa genelinde ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, İstanbul'da yaşanan kar esaretinin izleri Bursa'ya kadar uzandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın felç olduğu İstanbul'a şehir dışından giriş çıkışlara sınırlama getirilirken, çevre illerden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkanların zorunda durağı Bursa oldu. Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kalan İstanbul otobüsleri yolcularının yardımına, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Yapılan organizasyon sonucu, terminalde kalan yaklaşık 650 İstanbul yolcusu Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Belediye otobüsleri ile terminalden alınan vatandaşlar, geceyi geçirecekleri yurtlara yerleştirildi. - BURSA

İstanbul yolcuları yurtlara yerleştirildi

İstanbul yolcuları yurtlara yerleştirildi

İstanbul yolcuları yurtlara yerleştirildi

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Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği, İstanbul, Bursa, Yerel, Haber

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