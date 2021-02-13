İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA PKK'YA OPERASYON: 21 GÖZALTI
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İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA PKK'YA OPERASYON: 21 GÖZALTI

13.02.2021 04:30 | Son Güncelleme: 13.02.2021 04:34
İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA PKK'YA OPERASYON: 21 GÖZALTI

İSTANBUL ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.

ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen yerlerden biri de Arnavutköy ilçesi oldu. Polis, Arnavutköy ilçesinde önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Mavigöl Mahallesi Maşuk Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katına operasyon düzenleyen polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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