İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında İstanbul Valiliği'nde ve 41 farklı ilçede eş zamanlı kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kan bağışında bulundu.

İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay'ı işbirliği ile 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde İstanbul'un 41 farklı noktasında eş zamanlı olarak kan bağışı etkinliği düzenlendi. İstanbul Valiliği'nin Cağaloğlu'nda bulunan merkez yerleşkesinde başlayan programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık katıldı.

Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptıkları basın açıklamasının ardından Vali Ali Yerlikaya kan bağışında bulundu.

Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün çok özel bir gün. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. 2005 yılından beri kutlanan özel bir gün. İstanbul Valiliğimiz, Türk Kızılay Başkanımız Kerem Bey'in koordinasyonunda A'dan Z'ye bütün ilçelerimizde 41 lokasyonda kan bağışı organize ediyoruz. Gönüllü olarak İstanbul'da bütün hemşerilerimize şunu söylüyoruz. Gelin 14, 15 ve 16 Haziran günleri yani üç gün boyunca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri devam edecek olan gönüllü, güvenli ve kendinizi son derece iyi hissedeceğiniz hem sağlıklı, fiziksel hem de ruhen bir iyilik hareketi olan bu kan bağışına sizleri davet ediyoruz. Valiliğimizde burada güzel bir bağış standı kurduk. Arnavutköy'den Zeytinburnu'na ilçemize kadar bütün ilçelerimize ve Vatan'daki valilik ek binamızın da önünde toplamda 266 arkadaşımızın doktorundan hemşiresine, tüm sağlık çalışanlarımız çok büyük bir heyecanla gönüllü kan bağışında bulunacak hemşerilerimizi bekliyor. Davet ediyoruz, buyurun gelin. Sizin bu güzel iyilik hareketine katkı sağladığınızı hep birlikte görmek istiyoruz" dedi.

Bugünün amacı kan bağışçılarının, düzenli, gönüllü kan bağışçılarını takdir etmek olduğunu kaydeden Vali Yerlikaya, " Bugüne kadar

113 kere kan bağışında bulunan Emre Çimenyemez kardeşimizi tebrik edeceğiz sizlerle beraber, sizlerin şahitliğinde. Serda Uzun 106 kez kan bağışında bulunmuş. Ahmet Çınar Yılmaz tam 103 kez kan bağışında bulunmuş. Kübra Uzun 12 kez kan bağışında bulunmuş. Bu fakir de ben de bugün 3. kere kan bağışında bulunuyorum ve kendimi kınıyorum. Bundan sonra düzenli olarak, sağlığım el verdiğince inşallah, söz veriyorum kan bağışında bulunacağım. Bunun da ilk adımını bugün burada sizlerin şahitliğinde gösteriyoruz. 15'inci aydayız. Covid 19 pandemisiyle mücadele ediyoruz. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz kan bağışı ile ilgili stoklarımız azaldı. Aşı ile ilgili çalışmalarımızın hızlanmasıyla, vaka sayılarımız hamdolsun çok azaldı. Biz istiyoruz ki daha da azalacak. Bunun birlikte başaracağız. Bugüne kadar hastanelerimizde, şu salgın sıkıntısından kurtulalım da ondan sonra şu planlanan ameliyatımızı yapalım diyen pek çok kişi var. Onlar için kan olmazsa olmaz, elzem. Merhametin, iyilik hareketinin ve şefkatin sembolü olan Türk Kızılayı sadece bizim ülkemizde değil dünyada da güvenilir bir marka. Covid öncesi olan kan stok sayımıza tekrar ulaşmak istiyoruz. Bugün ilk defa bu kadar büyük bir kapsamda tam 41 noktada ve 266 kardeşimizin çalıştığı böyle muazzam bir iyilik hareketini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, " Bugünü her yıl olduğu gibi Tüm dünyada gönüllü kan bağışçıları günü olarak kutluyoruz. Her yıl yaklaşık olarak dünyada 120 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. Günlük olarak 400 bin ünite kan bağışına denk geliyor. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. Buda günlük 7-8 bin üniteye denk geliyor. Kan, bir insanın başka bir insana vererek şifa olabileceği bir doku. Eğer bu olmazsa hekimler olarak biz aciz kalıyoruz. Hastanelerden bize gelen talepler doğrultusunda 3 farklı insana gidiyor ve kime takıldığını, kimden geldiğini bilmiyor. O kadar güzel bir dayanışma ki bu her yıl yıl yaklaşık 9 milyon kan bileşeni bin 500 hastanemizde hastalara takılıyor. Bir taraftan baktığımızda arkasında büyük bir ordunun çalıştığını görüyoruz. Türkiye'de yaklaşık 4 bin civarında kan hizmetleri çalışanımız Türkiye'nin 300 noktasında gönüllü bağışçılarımızdan bu kanı topluyorlar. Daha sonra Türkiye'nin dört bir noktasına getiriyorlar. Analizlerini yaptıktan sonra bin 564 hastane noktasına her gün bir karınca gibi toplayıp dağıtıyorlar. Bu hiçbir zaman yaz kış durmaması gereken bir hadise" açıklamasında bulundu.

'AŞI OLMAK KAN BAĞIŞINA ENGEL DEĞİL'

Aşılama sonrası bir komplikasyon yoksa 1 hafta sonra kan verilebileceğini kaydeden Dr. Kerem Kınık, "Aşı olmak kan bağışına engel değil. Aşı olduktan sonra bağışçılarımız kendilerini iyi hissediyorsa kan bağışlarında bulunabilirler. Toplumun 4'te 1'i aşılandı. Aşılanmış olanlardan mahrum olmak istemiyoruz" dedi.

Kan bağışı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'a bugüne kadar kan bağışında bulunan bağışçılara hediye verdi.

