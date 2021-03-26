İSTANBUL VALİLİĞİ VE ÜNİVERSİTELER ARASINDA AFET EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İstanbul Valiliği ile İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında yürütülecek afet farkındalık eğitim faaliyetlerine ilişkin Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

İstanbul Valiliği ile İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında yürütülecek afet farkındalık eğitim faaliyetlerine ilişkin Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, İl AFAD Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri, rektör yardımcıları, genel sekreterleri ile AFAD yetkilileri katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, afetlere hazırlık sürecinin hiç bitmeyen bir süreç olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, bir afet planı kusursuz bile olsa afetler karşısında hiç zarar görmemenin imkansız olduğunu belirterek, Ancak, afetin zararlarını asgari düzeye indirebilmek mümkün. Bakanlığımızca afet öncesinde, risk ve zarar azaltmaya yönelik hazırlık çalışmaları meyvesini vermeye başladı. İleriye dönük faydalarıyla kıyaslandığında neredeyse hiç maliyeti bulunmayan bu çalışmalar, en stratejik yatırımlarımızdan biri oldu. derdi.

Bugüne kadar afet konusunda 11'i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplam 565 toplantı yapıldığını anlatan Yerlikaya, afet yönetimi açısından Türkiye'nin dünyanın çok farklı yerlerine yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri olduğuna işaret etti.

İçişleri Bakanlığının 2019'da hayata geçirilen ve 2020'yi de içine alan Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında pek çok eğitim, tatbikat ve halkla ilişkiler tanıtım programlarının gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, Bu yıl tüm bu çalışmaların devamı olan Türkiye Afet Eğitim Yılı'nda afet eğitim seferberliğini başlatıyoruz. diye konuştu.

Son 2 yıl içerisinde afet idarecileri, AFAD yöneticileri, mülki idare amirleri, belediyeler ile muazzam bir iş birliği ve güç birliği gösterdiklerini vurgulayan Yerlikaya, İstanbul'da yer alan tüm kurum ve kuruluşlar ile yardımlaşma, dayanışma ve iş birliğinin daha da güçleneceğinin altını çizdi. Yerlikaya, afet riskini önleme çalışmalarına odaklı olan eğitim faaliyetleriyle bunu başaracaklarını belirterek, Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturacağız. Yapacağımız bu iş birliği protokolü bunun en somut adımıdır. Akademik camiamızın afet riskinden korunması için üniversitelerimizdeki hocalarımız, personelimiz, yerli ve yabancı bütün öğrencilerimizde tam bir afet bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. İmzalayacağımız metinlerin, fikirlere ve eylemlere dönüşmesini istiyoruz. Hepimizin afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapması gerekenler, afet risklerine karşı hazırlık tedbirlerimiz ve akademik camiamızda afet farkındalığı oluşturmamız şart. ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya, Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü'nün hazırlanmasına himaye, destek ve katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunarak, emek verenlere teşekkür etti. Tören, imza protokolünün gerçekleşmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı