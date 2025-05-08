İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 8-9 Mayıs İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mayıs İstanbul Üsküdar su kesintisi saatleri...
Üsküdar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: BAHÇELİEVLER MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.05.2025 10:13:40
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.05.2025 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185