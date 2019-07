İSTANBUL Üniversitelilerden kadınlar için anlamlı proje

Üniversitelilerden kadınlar için anlamlı proje

İSTANBUL, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, AIESEC İstanbul Asya ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen 'Women in Power' projesinin ikincisi düzenlendi.

Türkiye ve dünyadaki kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekmeyi amaçlayan projeye 20 ülkeden yaklaşık 30 öğrenci katıldı. Projeye katılan öğrencilerle, proje kapsamında Global Village etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, üniversitenin kampüsünde ülkelerinin kültürlerini ve yemeklerini tanıtma imkanı buldular. Rektör Yardımcısı ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaduman Okumuş, kültürlere karşı önyargıların aşılmasında bu tip etkinliklerin çok faydalı olduğunu, üniversite olarak katkı sağlamak istediklerini belirtti. Ayrıca 'Önceliğimiz kültürel değişim, birbirlerini anlayabilmeleri. İkincisi çok kültürlü ortamda birlikte nasıl yaşanılabileceğini tecrübe etmeleri önemli. İleriki hayatlarında, kariyerlerinde, uluslararası işletmelerde, kurumlarda, üniversitelerde çalışırken çok kültürlülüğün tecrübesi onlara faydalı olsun. Bu tip aktivitelerin bir diğer faydası, yabancı dillerini geliştirmelerine çok büyük destek sağlıyor. Çünkü kendilerine güvenleri artıyor. Türkçe bilmeyen birisiyle konuşurken zorlayarak da olsa, o dili kullanması nedeniyle kendisinin dil anlamında nerede olduğunu ne eksikliği olduğunu tecrübe edebiliyor' dedi.

Projenin sorumlularından Uluslararası Ticaret Bölümü ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi öğrencisi Pınar Eylem Yılmaz ise 'Çok farklı ülkelerden arkadaşlarımız burada. Kültür paydaşlığı etrafında toplandık. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler 'in hedeflerinden olan 'toplumsal cinsiyet eşitliği' üzerine yoğunlaşıyoruz. Burada 20 farklı ülkeden 30'a yakın arkadaşımız var. Hepsi kendi ülkelerinde yaşamış oldukları kadın sorunlarından bahsederken aynı zamanda sorunlara nasıl çözümler üretebiliriz, nasıl öneriler sunabiliriz ve ülkelerimize gittiğimizde bu farkındalıkla neler yapabiliriz üzerine çalışmalar yapıyoruz. Geçen sene projemiz kurumsal sosyal sorumluluklar arasında ödül aldı. Bu sene de aynı ödülü bekliyoruz. Güzel hedeflerle yola çıktık. Geçen sene projemizde çok ciddi başarılar elde ettik. Çok güzel kültürler tanıdık, sorunları algıladık, çözümler ürettik. Biz 'Women in Power' olarak farkındalık yarattık, yaratmaya da devam edeceğiz? ifadelerinde bulundu.

Proje için yurtdışından gelen öğrencilerinden Ameer Hamza Khalid ise cinsiyetçi sebeplerden erkeklerin kadınlarla ilişkili projelere katılmadığını ve bu ön yargıyı kırmak istediğini belirterek 'Bu programa katılma sebebim hepsinden farklı olması ve genelde cinsiyet bariyerleri yüzünden erkeklerin kadınlara ilişkili programlara katılmaması ve kadınların sorunlarını anlamak. Dürüst olmak gerekirse biz erkekler, kadınların nasıl hissettiğini bilmiyoruz ve anlamak istemiyoruz. Birbirimize karşı olmamalıyız, problemlerimizi çözmek için beraber olmalıyız. Bu yüzden bu programa katıldım. Kadınların problemlerini anlamak ve nelerle karşı karşıya geldiklerini bilmek için' diye konuştu.

Projeye Japonya'dan katılan Momoka Asano ise proje sayesinde Türkiye ve dünyadan pek çok insanla tanıştığını ve birbirinden farklı kültürleri tanıdığını ifade etti.

