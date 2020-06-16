İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
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İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Zafer Aktaş, 21 yıl önce FETÖ örgütünün yapısını tüm ayrıntılarıyla anlatan ilk raporu hazırlayanlar arasında yer alıyordu. 46 sayfalık rapordan 3 gün sonra Fethullah Gülen ülkeyi terk ederken; raporu hazırlayan 21 polis, örgüt tarafından "Telekulak" soruşturmasıyla hedef alındı.

16.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü olan Aktaş'ın, 21 yıl önce FETÖ hakkında hazırlanan ilk raporda imzası olması dikkat çeken husus oldu.

FETÖ'YÜ İLK İFŞA EDENLERDEN

1999 yılında Fetullah Gülen'in emniyet ve devletin diğer kurumları içindeki yapılanması hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü bir araştırma başlatmıştı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bir rapor hazırlaması istendi. Ankara emniyetinde bunun için çekirdek bir kadro oluşturuldu. O kadrodaki isimlerden biri de Zafer Aktaş'tı.

46 SAYFALIK RAPORDA İMZASI VARDI

Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından 'Fetullah Gülen ve Işık Tarikatı' başlıklı 46 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda Aktaş'ın da imzası vardı. 19 Mart'ta tamamlanan ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sunulan raporda FETÖ'nün devletin en kritik kurumlarında nasıl örgütlendiği ve nihai hedefinin ne olduğu anlatılıyordu.

İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu

FETULLAH RAPORDAN 3 GÜN SONRA ÜLKEYİ TERKETTİ

Raporda Gülen'in yapılanması 'Dini motifli siyasi hedefli bir terör örgütü' olarak nitelendiriliyordu. Bu tespit o döneme kadar bu resmi olarak yapılmış ilk ve en net tespitti. Fetullah Gülen bu rapordan üç gün sonra 21 Mart 1999'da 'tedavi' gerekçesiyle Amerika'ya gitti. Bir daha da dönmeyerek örgütü oradan yönetmeye başladı.

RAPORDA ÖRGÜT YAPILANMASI TEK TEK ANLATILDI

18 Mart 1999 tarihinde 'çok gizli' kaşesiyle hazırlanan ilk raporda, "Fethullah Gülen, alışılmış din adamı profilinden uzak, din adına farklı söylemleri bulunan, kimi zaman Sfenks kadar sessiz, kimi zaman Atatürk'ü övmeye gerek duyan, kimi zaman 8 yıl eğitime destek verecek kadar reformcu, rejim yandaşı ve aydın bir düşünür, kimi zamanda farklı dinlerin temsilcilerine dünya barışı adına çağrılar yapacak, hatta papa ile teatisinde bulunabilecek kadar da enternasyonal yanı güçlü biri olarak görüntüler vermektedir. Tarikat mensupları da baş imam Fethullah Gülen'den aldıkları fetvalar doğrultusundaki davranışları ile kendi düşüncelerinin zıttı olanlara karşı 'hile mubahtır' yöntemini geliştirmektedirler. Fethullah Gülen'in yeterli bir din eğitimine ve bilgisine sahip olduğu kuşkuludur. Dini bütünüyle bilmeyen, fakat itikatlı olduklarına inanan insanları iyi keşfetmiş, üstün bir zeka sahibi olduğu söylemleri de gündemdedir. Alim olmayı gerektirmeyen dini hikayeleri ızdırap yüklü ses tonu eşliğinde sohbetlerinde gözyaşı suyu ile kişilerin manevi alanlarına nüfuz edecek şekilde anlatan ve kişileri istediği yöne sevk etmeyi başarması, birçok entelektüel kesimin kendisinden etkilenmesini sağlamıştır" ifadeleri yer alıyor.

RAPORDAN SONRA 21 POLİSİ HEDEFE ALDILAR

Raporu hazırlayan dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, istihbarattan sorumlu yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve şube müdür yardımcısı Zafer Aktaş ve KOM Şubesi'nde görevli Mahmut Çorumlu'nun da aralarında bulunduğu 21 polis daha sonra 'Telekulak' soruşturmasının hedefi oldu. Bazıları açığa alınan bazıları da sürgün görevlere gönderilen bu polislerin uzun süre yargılandı.

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu

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