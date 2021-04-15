İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ yılda 2 milyon üzerinde turist çekiyor
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İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ yılda 2 milyon üzerinde turist çekiyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ yılda 2 milyon üzerinde turist çekiyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın eko, agro, doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık ve gastronomi turizmi ile yılda yaklaşık 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın eko, agro, doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık ve gastronomi turizmi ile yılda yaklaşık 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Turizm Haftası dolayısıyla Atatürk anıtında tören düzenlendi.

Anıta çelenk sunan Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu burada yaptığı konuşmada turizmin tüm dünyada barışın da temsilcisi olduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın birlikte yaşama kültürü konusunda Türkiye'nin en ileri kentlerinden biri olması yanında güvenli olması, İstanbul'a yakınlığı, bozulmamış doğal dokusu, mavi bayraklı plajları, bağları, festivalleri, coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomisi ile ilgi çektiğini ifade etti.

Hacıoğlu, Tekirdağ Turizm Master Planının tamamlanması ile Tekirdağ turizm yatırımcılarının cazibe merkezi olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Eko, agro, doğa, deniz, tarih ve kültür, sağlık, alışveriş, gastronomi özelliklerini içinde bulunduran Tekirdağ, yılda 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaktadır. İlimizin 2023 yılı hedefi, 3 milyon turiste ev sahipliği yapmaktır. Faaliyetlerimiz ve potansiyelimiz sayesinde çok kısa sürede bu hedefimize ulaşacağımıza inanmaktayız. Türkiye'de bir ilk olduğunu düşündüğümüz 'Faya yolculuk yürüyüş rotası'nın bitmesiyle yerli ve yabancı doğa yürüyüşçüleri ilimize akın edeceklerdir."

Gastronomi turizmine altyapı oluşturacak coğrafi işaretli ürünleri arttırma çalışmalarını da paydaşlarıyla sürdürdüklerine işaret eden Hacıoğlu, "Tarih ve kültür rotalarının hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Sağlık altyapımız ile Balkanlar'ın sağlık turizm merkezi olmaya adayız. Tekirdağ, altyapısı eko turizme en uygun olan iller içinde İstanbul'a en yakın olan ildir. Tekirdağ yamaç paraşütü, bağ rotası, gastronomi unsurları gibi kendi değerlerini tanıtacak olgunluğa erişmiştir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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