İstanbul'un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor
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İstanbul'un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | Güncel

İstanbul'un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor Beykoz'da bulunan Muhaşşi Sinan Camii eşi benzeri olmayan minare dronela havadan görüntülendi Tarihçilerin ve fotoğrafçıların sıklıkla uğradığı cami manzarası kendisine hayran bırakıyor İstanbul Beykoz'da bulunan...

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İstanbul'un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor

Beykoz'da bulunan Muhaşşi Sinan Camii eşi benzeri olmayan minare dronela havadan görüntülendi

Tarihçilerin ve fotoğrafçıların sıklıkla uğradığı cami manzarası kendisine hayran bırakıyor

İSTANBUL - İstanbul Beykoz'da bulunan Muhaşşi Sinan Camii 447 yıldır eşi benzeri olmayan minaresi ile dikkat çekiyor. Minaresinin tepesinde bulunan güneş saati ve minarenin altında bulunan çeşme onu diğer camilerden farklı kılıyor.

Beykoz'un Anadolu Hisarı Mahallesi'nde Cami Sokak ile Tepeüstü Sokak'ın kesişiminde bulunan Muhaşşi Sinan Camii, 1574 yılında Muhaşşi Sinan Efendi tarafından yaptırılmış. Camiyi diğerlerinden farklı kılan en büyük özelliği ise minaresinin tepesinden bulunan güneş saatidir. Minarenin altında ise tarihi çeşme olması onu daha farklı ve özel kılan unsurlar arasında yer alıyor. Havadan görüntülenen minarenin tepesinde büyük bir güneş saatinin yer aldığı görülüyor. Anadolu Hisarı Mahallesi İstanbul'da eski Osmanlı dönemi hayatını yansıtan nadir yerler arasında bulunuyor. Tarihçilerin ve fotoğrafçıların sıklıkla uğradığı cami manzarası kendine hayran bırakıyor.

"Minarenin Osmanlı coğrafyasında benzer yok"

Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi'nin İstanbul'un en güzel mahallelerinden birisi olduğunu belirten tarihçi Mehmet Dilbaz, "Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul Kadılığı yapmış Muhaşşi Sinan Efendi tarafından yaptırılan cami, İstanbul'da nadir gözüken bir görüntüye sahiptir. Minaresinin tepesindeki güneş saatiyle dikkat çekiyor. Buna benzer minare İstanbul'da yok. Osmanlı coğrafyasında benzeri olmayan bir minare olma özelliği taşıyor. Başka bir özelliği ise minarenin altında tarihi bir çeşme bulunuyor. İstanbul'un en güzel çeşmelerinden ve en güzel minarelerinden birisidir. Bu şekilde bir minare örneği Osmanlı İmparatorluğu coğrafyası içinde yoktur. İstanbul için çok kıymetli bir tarihi eserdir" ifadelerini kullandı.

Tek şerefeli olan minare ve Muhaşşi Sinan Camii, 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beykoz Belediyesi tarafından restorasyonu yapılmıştır.

İstanbul'un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor
İstanbul'un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor
İstanbul'un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor
İstanbul'un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor
İstanbul'un simgelerinden olan 447 yıllık güneş saatli minare dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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