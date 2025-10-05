İstanbul'un kurtuluş tarihi, yalnızca bir şehrin değil, aynı zamanda bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Bu özel gün, İstanbul'un beş yıl süren işgalden kurtulup yeniden özgürlüğüne kavuştuğu günü temsil eder. Peki, İstanbul'un kurtuluşu ne zaman?

İŞGAL GÜNLERİ: UMUDUN EN KARANLIK DÖNEMİ

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti için fiilen bir teslimiyet anlamına gelmişti. Bu antlaşmanın hükümleri doğrultusunda 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri donanmaları İstanbul'a demirleyerek şehri işgal etti.

İstanbul halkı, yüzlerce yıl imparatorluk başkenti olmuş şehirlerinin yabancı askerler tarafından kontrol altına alınmasını derin bir üzüntüyle karşıladı. Günlük yaşam kısıtlandı, basın sansür altına alındı ve birçok devlet görevlisi görevden uzaklaştırıldı. Ancak Anadolu'da başlayan Kurtuluş Savaşı, İstanbul'un da bir gün özgürlüğüne kavuşacağı umudunu canlı tuttu.

MİLLİ MÜCADELENİN ZAFERİ VE LOZAN ANTLAŞMASI

Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan milli mücadele, 1922'de zaferle sonuçlanınca gözler artık işgal altındaki topraklara çevrilmişti. Anadolu'da kazanılan askeri başarıların ardından diplomatik süreç başladı ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşma ile birlikte Türkiye'nin bağımsızlığı resmen tanındı. İtilaf Devletleri, İstanbul dâhil olmak üzere işgal ettikleri bölgeleri terk etmeyi kabul ettiler. İşte bu karar, İstanbul'un kurtuluşunun hukuki temelini oluşturdu.

6 EKİM 1923: ÖZGÜRLÜĞÜN GÜNÜ

İtilaf birlikleri 4 Ekim 1923 tarihinde son kez Dolmabahçe önlerinde tören düzenleyip şehri terk ettiler. Ardından 6 Ekim 1923 sabahı Türk ordusuna bağlı 3. Kolordu, Şükrü Naili Paşa komutasında İstanbul'a girdi. Halk sokaklara döküldü, evler ve meydanlar Türk bayraklarıyla süslendi.

Bu an, sadece İstanbul'un değil, bütün Türk milletinin onurunun yeniden kazanıldığı bir dönüm noktasıydı. Artık Osmanlı'nın başkenti olan bu kadim şehir, genç Cumhuriyet'in parlayan yıldızı hâline geliyordu.

KURTULUŞUN SEMBOLİK ANLAMI

İstanbul'un kurtuluşu yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda ulusal egemenliğin ve bağımsızlık ruhunun bir yansımasıdır. Türk halkı için 6 Ekim, tutsaklıktan kurtuluşun, umut ve birlik duygusunun yeniden doğduğu gündür.

Bu tarih, aynı zamanda Cumhuriyet'in ilanından hemen önceki süreçte büyük bir moral kaynağı olmuştur. İstanbul'un yeniden Türk bayrağıyla bütünleşmesi, ulusal kimliğin güçlenmesine ve yeni devletin temellerinin sağlamlaşmasına katkı sağlamıştır.

HER YIL KUTLANAN BİR MİLLİ GURUR

Her yıl 6 Ekim günü, İstanbul'un kurtuluşu coşkuyla kutlanır. Törenler, anma programları, yürüyüşler ve resmi etkinliklerle bu özel gün yaşatılır. Şehir genelinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Okullarda öğrenciler, İstanbul'un işgal günlerinden kurtuluşuna kadar geçen süreci öğrenir; şiirler okunur, tiyatrolar sahnelenir. Böylece genç kuşaklara hem tarih bilinci hem de milli birlik duygusu kazandırılır.

KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

İstanbul'un kurtuluşu, Türkiye'nin kültürel tarihinde de derin izler bırakmıştır. O dönem yazılan şiirler, romanlar ve hatıralar, halkın yaşadığı zorlukları ve sonrasında gelen özgürlük sevincini anlatır. Bu eserler, İstanbul'un sadece fiziki olarak değil, ruhen de yeniden doğduğunu gösterir.

Ayrıca kurtuluş günü, İstanbul'un simgesel mekanlarında yapılan etkinliklerle tarihsel bir farkındalık yaratır. Dolmabahçe Sarayı, Beyoğlu, Taksim Meydanı ve Üsküdar gibi noktalar bu kutlamaların merkezinde yer alır.

BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞU

İstanbul'un kurtuluşu, Türk milletinin bağımsızlık azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin en somut göstergesidir. 6 Ekim 1923, sadece bir tarih değil, bir dirilişin simgesidir.

Bugün bu kutlu günü anarken, o dönemde özgürlük uğruna mücadele eden kahramanlarımızı minnetle hatırlıyoruz. İstanbul'un kurtuluşu, geçmişin gururunu geleceğe taşıyan bir mirastır ve her 6 Ekim'de aynı inançla, aynı coşkuyla yaşatılmaya devam edecektir.