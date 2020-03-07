: İstanbul'un kadın otobüs şoförleri, yolculardan tam destek alıyor

07.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:33

Aldıkları 3 aylık eğitimin ardından 3 haftadır İstanbul yollarında direksiyon başına geçen İETT'nin kadın otobüs şoförleri, yolculardan tam destek alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüslerde kadın şoförlerin görev yapması yönündeki kararının ardından İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü harekete geçerek, kadın şoför alım ilanı yayımladı.

Başvuruların ardından sınavları geçen adaylara, otobüs sürüşlerinin, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının geliştirilmesi amacıyla 3 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Adaylar, usta şoför değerlendirme programlarına da tabi tutuldu. Eğitimlerde başarılı olan 9 kadın şoför, İstanbul yollarında direksiyon başına geçmeye hak kazanarak, 20 Şubat'ta göreve başladı.

Yolcular da yeni yeni karşılaşmaya başladıkları kadın şoförlerden memnun. Yolcuların çoğunluğu kadın şoförleri tebessümle selamlarken, bazıları sohbet etmek, bazıları fotoğraf çektirmek istiyor, bazıları da onları tebrik ediyor.

Özellikle kadın yolcular, kadın şoför görmekten duydukları memnuniyeti otobüs içinde yüksek sesle dile getirirken, daha dikkatli olduklarını düşündükleri kadın şoförlerin sayısının artmasını temenni ediyor. Erkek yolcular ise genellikle kadın şoförlerin araç kullanımına ilişkin yorumlar yapıyor.

Tebriklerin ve "Helal olsun" ifadelerinin duyulduğu bu yolculuklar sırasında bazı gençler de otobüse binerken karşılaştıkları "kadın şoför"ün fotoğrafını sosyal medyada paylaşmayı tercih ediyor.

"Yolcularımız görünce çok şaşırıyor ve çok mutlu oluyor"

Daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan, 41 yaşında, bir çocuk annesi Asiye Yıldırım 3 haftadır 14C hattında çalışıyor.

İnternetten gördüğü ilan üzerine başvuruda bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Babam uzun yol şoförüydü. Ben de büyük araç kullanmaya heves etmiştim. Erkek mesleği olduğunu da hiç düşünmedim. Daha önce şoförlük deneyimim vardı, küçük araç ve okul servisi kullanıyordum. Burada başlayana dek toplu taşıma aracı kullanmamıştım." dedi.

Yıldırım, şehirler arası otobüste uzun yol şoförlüğü hayali olduğunu ancak bunu gerçekleştiremediğini ifade ederek, "Yolcularımız görünce çok şaşırıyor ve çok mutlu oluyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Onların yaklaşımı bizi daha çok motive ediyor." diye konuştu.

Kendisine "Nasıl şoför olabilirim?" diye soran kadınlar olduğunu da aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Şu ana dek herhangi bir sorun yaşamadım, sert tepkiler almadım. Tek isteğim trafikteki beylerin bizlere biraz daha ılımlı yaklaşması. Biraz sert yaklaşıyorlar. İşin en zor kısmı trafiktekilerle uğraşmak."

"153'ü arayıp bulunduğumuz hatta kalmamızı istiyorlar"

Işıl Hırka ise daha önce 2 yıl otobüs şoförlüğü yapmış. Üniversite öğrencisi bir kız çocuğu olan Hırka, şu anda GZ1 hattında yolcu taşıyor. Babası da otobüs şoförü olan Hırka için otobüs şoförlüğü çocukluktan gelen bir heves.

Otobüs şoförlüğü yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Hırka, "Bir kadın şoför görmek yolcuları daha mutlu ediyor, onlara güven veriyor. Biz daha sabırlıyız, sinirlenmiyoruz, güler yüzlüyüz. Yolcular beni görünce tebrik ediyor ve kadın şoför sayısının artmasını istiyor. İnerken teşekkür ediyorlar. Hatta bazıları 153'ü arayıp bulunduğumuz hatta kalmamızı istiyor." diye konuştu.

Hırka, kadınlara öncelik gösteren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kendilerine eğitim veren eğitmenlere teşekkürlerini sundu.

Otobüs şoförü olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Işıl Hırka, "Sabrınız ve kendinize güveniniz olsun diyorum. Ben de öneriyorum, eğer gelmek istiyorlarsa gelsinler. Sayının artmasını istiyoruz. Benim için bu işin artıları çok, herkes tebrik ediyor, mahallenin gururuyum. Bence erkek işi olarak bakmayalım. Araba kullanmayı çok seviyorum, şoförlüğü seviyorum ve işimi severek yapıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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