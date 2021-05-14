- İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar
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- İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar "Beş kuruş için koskocaman İstanbul'a hizmet eden gölü gözden çıkartabiliyorlar" İstanbul'a içme suyu sağlayan en önemli alanlardan olan Büyükçekmece Göl havzasına hafriyat ve kimyasal içeren kaçak...

- İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar

İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar

"Beş kuruş için koskocaman İstanbul'a hizmet eden gölü gözden çıkartabiliyorlar"

İSTANBUL - İstanbul'a içme suyu sağlayan en önemli alanlardan olan Büyükçekmece Göl havzasına hafriyat ve kimyasal içeren kaçak döküm yapılmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece göl havzası kimsenin katı atık maddelerini veya zehirli maddelerini dökme alanı değildir. İnsanlar üç kuruş, beş kuruş için koskocaman İstanbul'a hizmet eden gölü gözden çıkartabiliyorlar. Hepsinin başına bineceğiz " dedi. Öte yandan hafriyat dolu araçların, alana geldiği ve kasası boş bir şekilde çıktığı kameraya yansıdı.

17 günlük tam kapanma süreci ve Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen kişilerin gece yarısı plakaları sökülmüş 7 kamyonla Büyükçekmece Göl havzasına hafriyat dökerek kaçtıkları iddia edildi. Şehir polis kamerası ve çevredeki kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerde bölgeye ilk olarak plakasız binek bir araç geldiği öğrenildi. Ardından plakası sökülmüş olarak Hadımköy istikametinden gelen 7 kamyon Eskice Köyü mevkiine gelerek göl havzasına kaçak döküm yaptığı belirlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gördüğü görüntü karşısında tepki gösterdi. Öte yandan hafriyat dolu araçların, alana geldiği ve kasası boş bir şekilde çıktığı kameraya yansıdı.

"Hepsini hukuk önüne, kanun önüne çıkartacağız"

Büyükçekmece göl havzasına birçok defa bu tip dökümler yapıldığını belirten Başkan Akgün şunları söyledi:

"Bunların beş ayrı dökümü de zehirli madde hatta arsenik olduğu belirlenmişti bir kaç yıl önce. Birçok defa oldu bu. Örneğin bu yapılan dökümler çoğu da içerisinde asbest de var her şey var içerisinde. Dün gece, iki gün önce dökmüşler. O saatlerde bu yolda bizim nöbetçimiz yoktu ama mobese kameralarımız var. İncelediğimizde plakalar sökülüyor. Plakasız giren kamyonlar giriyor. Daha da ötesi önce bir öncü otomobil geliyor. O da plakasız. O bölgeyi geziyor. Zabıta var mı yok mu diye. Arkasından plakasız kamyonlar geliyor, döküyor ve gidiyorlar. Büyükçekmece göl havzası kimsenin katı atık maddelerini veya zehirli maddelerini dökme alanı değildir. Herkes aklını başına toplasın. Büyükçekmece Gölü 16 milyon insanın içme suyu kaynaklarından en önemlilerinden bir tanesidir. Büyükşehir zabıtası, Büyükşehir Çevre Koruma, Büyükçekmece zabıtası, Büyükçekmece Çevre Koruma seferber olduk. Dolasıyla Büyükçekmece Gölünü de şiddetle hep birlikte korumamız lazım. Çünkü insanlar üç kuruş, beş kuruş için koskocaman İstanbul'a hizmet eden gölü gözden çıkartabiliyorlar. Bu göl İstanbul'a 100 milyon metre küp su veriyor. Kuraklığın alabildiğine her geçen gün arttığını görüyoruz. İklim değişikliğini görüyoruz. Göle zarar vermek için seferber olmuş bazı gözü dönmüş üç kuruşa, beş kuruşa satanlar. Bu ülkeye, bu insanlara verdikleri zararı düşünmeden sadece cebine girecek üç kuruşla yetiniyor. Hepsinin başına bineceğiz. Hepsini hukuk önüne, kanun önüne çıkartacağız ve en ağır cezaları uygulayacağız."

- İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar
- İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar
- İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar
- İstanbul'un içme suyu havzasını zehirliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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