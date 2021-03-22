Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var

İstanbul Bayrampaşa'da park halindeki otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar, hayalet göstergeyi çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi "15 - 20 bin lira gibi bir masrafı var. Göstergenin dışında içerde birkaç değerli eşya vardı. Hiçbir yere bakmadan hayalet göstergeyi alıp gitmişler" dedi.