Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var
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Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var

22.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:24

İstanbul Bayrampaşa'da park halindeki otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar, hayalet göstergeyi çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi "15 - 20 bin lira gibi bir masrafı var. Göstergenin dışında içerde birkaç değerli eşya vardı. Hiçbir yere bakmadan hayalet göstergeyi alıp gitmişler" dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da gece saatlerinde sokağa gelen hırsızlar, park halindeki otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön kapının camını kırdı. Otomobilin içine giren hırsızlar, aracın hayalet göstergesini çalarak kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen İlyas Avcı, ön kapının camının kırıldığını ve hayalet göstergenin çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

İstanbul'un göbeğnde hırsızlar otomobildeki hiçbir şeye dokunmadan 'hayalet gösterge' panelini çalıp kaçtı

"HİÇBİR YERE BAKMADAN HAYALET GÖSTERGEYİ ALIP GİTMİŞLER"

Tekstil işiyle uğraşan otomobil sahibi İlyas Avcı, "Dün öğle saatlerinde aracımı buraya bıraktım. Bu sabah hastane ve işe gideyim derken aracın başına geldim. Camı patlamış. Camı patlayınca anladım göstergeyi götürdüklerini. İçeriye baktığımızda hayalet göstergenin olmadığını anladık. Polisi aradık. Polis gelip, parmak izi aldı. 15 - 20 bin lira gibi bir masrafı var. Göstergenin dışında içerde birkaç değerli eşya vardı. Hiçbir yere bakmadan hayalet göstergeyi alıp gitmişler" dedi.

İstanbul'un göbeğnde hırsızlar otomobildeki hiçbir şeye dokunmadan 'hayalet gösterge' panelini çalıp kaçtı
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
ES26: Alarm mecbur olması gerek turkiyede. Böyle olaylar önüne geçebilmek için. Sigorta şart demesi gerek.
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EF: milletin ekmeğine göz diken hazır havadan yaşayan bu pisliklere çok ağır yaptırımlar gelmediği sürece hırsızlık alır başını gider
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