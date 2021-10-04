İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor

İstanbul, dünyanın en gözde şehirlerinden biri. Nitekim İstanbul'un bugünü kadar geçmişi de bir o kadar hareketli. Bakırköy ilçesinde eskiden kalma ahşap ev ise eski İstanbul'u yansıtıyor fakat ev hakkındaki hikayeyi duyanların ayakları geri geri gidiyor.

TÜYLERİ ÜRPERTEN İDDİALAR

Belki de İstanbul'da yaşayan çoğu kişi evin önünden geçmiştir ancak hakkındaki iddiaları bilen çok az kişi var. Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi, Vankulu Sokak'ın İncirli Caddesi ile birleştiği yerde bulunan evin, yılın belli dönemlerinde 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğu söyleniyor. Üstelik buna şahit olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bile var.

"PERİLİ KÖŞK" DİYE DE ANILIYOR

Ev hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı değil. Aynı zamanda "Perili Köşk" olarak da adlandırılan evde gizemli olaylar yaşandığı söyleniyor. Üstelik akşamları evden ses geldiğini iddia edenler bile var. Sözlük sitelerinde hakkında 6 sayfa yorum bulunan ev, hala bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor. Ancak evin gizemi çözülmüş değil. Paylaşılamayan miras yüzünden atıl kaldığı da söylenenler arasında.

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