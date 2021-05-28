İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı

İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı dönümü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yer alan ve Osmanlı'nın ilk şehitliği olan Şüheda Kuyusu'nda anıldı.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı dönümü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yer alan ve Osmanlı'nın ilk şehitliği olan Şüheda Kuyusu'nda anıldı.

İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun ev sahipliğinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde anıldı. Anma programına Rektör Melih Bulu'nun yanı sıra, Rektör Danışmanı Hüseyin Esen, Rektör Yardımcıları Selçuk Gürkan Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın Başkan Danışmanı İbrahim Ethem Gören ve Şehitlik Araştırmaları Topluluğu'ndaki öğrenciler katıldı. Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinin yattığı şehitlik olan Nafi Baba Tekkesi'ndeki Şüheda Kuyusu önünde Fetih Suresi okunup dualar edildi.

Bugünün tarihi önemine vurgu yapan Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın Başkan Danışmanı İbrahim Ethem Gören, "İlk defa Boğaziçi Üniversitesi'nin bir rektörü Şüheda'ya sahip çıkıyor. İstanbul'un fethi yıl dönümünde huzuruna geliyor ve saygıda bulunuyor" dedi.

"Bizim için çok değerli bir hazine"

Şehitliğin çok önemli bir hazine olduğunu söyleyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, "Bir şehitliğe yakışmayan bir durum var. Burayı en kısa zamanda düzenlememiz lazım. Avrupa Yakası'ndaki ilk toplu şehitlik burası. Böyle bir yerin üniversitemizin sınırları içerisinde olması da bizim için çok değerli bir miras. Bizim için çok değerli bir hazine. Kimsenin farkında değil burada böyle şehitlik olduğundan. Bizim bunu tanıtmamız lazım. İstanbul'un Fethi'nin hazırlıkları ve ön muharebeler buralarda yapıldı. Bizim bunların bilincinde olmamız lazım. Biz bu bilince sahip olmazsak buralar da belki tarumar edilecek. Buraları ihya etmemiz lazım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı