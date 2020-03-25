İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonu Harem'e kuruldu
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İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonu Harem'e kuruldu

İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonu Harem'e kuruldu Korona virüs tedbirleri kapsamında dev taksi dezenfekte istasyonu kuruldu Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı dezenfekte ve temizlik mücadelesini aralıksız sürdüren Üsküdar Belediyesi İstanbul'un en büyük dezenfekte...

25.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:25
İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonu Harem'e kuruldu

İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonu Harem'e kuruldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında dev taksi dezenfekte istasyonu kuruldu

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı dezenfekte ve temizlik mücadelesini aralıksız sürdüren Üsküdar Belediyesi İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonunu Harem'e kurdu. Taksi ve dolmuşlar bu dev istasyonda ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı taksi, taksi dolmuş ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarının da Covid-19 virüsüne karşı dezenfekte edilmesi için harekete geçen Üsküdar Belediyesi imkanlarını seferber etti. İstanbul'daki tüm taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar üç gün boyunca ücretsiz bir şekilde dezenfekte edilecek. Üsküdar Belediyesi temizlik ve fen işleri ekipleri olası yoğun talebe karşı da önlemlerini aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Üsküdar Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Ömür Uzunali, "Şu anda Üsküdar içerisinde araç dezenfeksiyon istasyonu kurduk. İstanbul'un en büyük araç dezenfeksiyon istasyonu şu anda burada. Ünalan dolmuşlarımızı, Ümraniye dolmuşlarımızı, Çekmeköy dolmuşlarımızı Bağlarbaşı dolmuşlarımızı, Kadıköy dolmuşlarımızı ve taksilerimizi buradaki tesislerimizde ve gelen her türlü ticari aracımıza dezenfeksiyon işlemlerini yapıyoruz. Üç gün sürecek organizasyonumuz var sabah dokuz akşam beş, cuma günü akşam saatlerine kadar buradayız. Bunu periyodik aralıklarla devam ettireceğiz. Tüm ticari araçlarımız buraya geldikleri takdirde Üsküdar Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde tamamını dezenfeksiyonunu sağlayacağız" dedi.

Dolmuş Şoförü Yüksel Sezer, "Memnunuz devamlı böyle olmasını İnşallah temenni ediyoruz. Halkımıza Allah yardım etsin. Biz de önlemler alıyorsunuz dezenfekten aldık onlarla kendimizi korumaya çalışıyoruz. Arabalarımız her akşam temizleyerek böyle idare ediyoruz" şeklinde konuştu.

Taksi Şoförü Mehmet Nalbaşı ise, "Gördüğünüz gibi eldivenimi maskemi takıyorum. Mendilimiz var herhangi bir hapşırıkta müşteri hemen mendil ikram ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonu Harem'e kuruldu

Kaynak: İHA

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İstanbul'un en büyük dezenfekte istasyonu Harem'e kuruldu

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