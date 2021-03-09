"İstanbul'un Efsaneleri" sergisi sanatseverlerle buluştu

"İstanbul'un Efsaneleri" isimli çevrim içi sergi sanatseverlerle buluştu.

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü sanat tarihçisi İsmail Erdoğan'ın üstlendiği sergide, endüstriyel tasarımcı ve ressam Ömer Faruk Boyacı'nın çizimlerine giydirilmiş İstanbul'a dair efsaneleri, ses sanatçısı Mücahit Erboğa seslendiriyor.

İstanbul'un tarihi, kültürel ve siyasi birikiminin yer aldığı efsanelerden oluşan sergi, 25 sanat eseriyle çevrim içi mecrada görücüye çıkıyor.

Çevrim içi sergi, 31 Mart'a kadar "www.sergi.pendik.bel.tr" adresinden izlenilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz