"İstanbul'un Efsaneleri" sergisi sanatseverlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"İstanbul'un Efsaneleri" sergisi sanatseverlerle buluştu

09.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:00

"İstanbul'un Efsaneleri" isimli çevrim içi sergi sanatseverlerle buluştu.

"İstanbul'un Efsaneleri" isimli çevrim içi sergi sanatseverlerle buluştu.

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü sanat tarihçisi İsmail Erdoğan'ın üstlendiği sergide, endüstriyel tasarımcı ve ressam Ömer Faruk Boyacı'nın çizimlerine giydirilmiş İstanbul'a dair efsaneleri, ses sanatçısı Mücahit Erboğa seslendiriyor.

İstanbul'un tarihi, kültürel ve siyasi birikiminin yer aldığı efsanelerden oluşan sergi, 25 sanat eseriyle çevrim içi mecrada görücüye çıkıyor.

Çevrim içi sergi, 31 Mart'a kadar "www.sergi.pendik.bel.tr" adresinden izlenilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Nükhet Duru Serdar Ortaç Rasim Öztekin Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Salih Ayhan Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "İstanbul'un Efsaneleri" sergisi sanatseverlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:05:03. #1.15#
title