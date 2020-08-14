İstanbul'un dört bir yanında "Sokakta Sanat Var" İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin yaz boyunca şehrin dört bir yanında düzenlediği "Sokakta Sanat Var" etkinlikleri bu hafta sonu da hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin yaz boyunca şehrin dört bir yanında düzenlediği "Sokakta Sanat Var" etkinlikleri bu hafta sonu da hız kesmeden devam ediyor.

Hem çocukları hem yetişkinleri sanatla buluşturmayı ve İstanbul'un tüm meydanlarına, köylerine ve mahallelerine kültür sanatı yaymayı hedefleyen İBB'nin etkinlikleri bu hafta sonu Gülhane Parkı, Maçka Habitat Parkı, Beykoz Çayırı, Şile Maşatlık Parkı, Küçük Çamlıca Korusu, Kemerburgaz Ormanı ve Şişli Maçka Parkı'nda düzenlenecek. Etkinliklerde konserler, çocuk ve yetişkin tiyatrolarının yanı sıra çocuklar için atölye çalışmaları ve eğlendirici etkinlikler yer alıyor.

Çocuklara yönelik pek çok gösteri ve etkinlik ile yollara çıkan gezici sahne "Sahnebüs"de 17 Ağustos Pazartesi günü Arnavutköy/Boyalık Köyü ve 18 Ağustos Salı günü Arnavutköy/Hadımköy 3.Etap Konutları'nda çocuklarla buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ayı boyunca İstanbulluları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmayı sürdürecek.

Kaynak: Bültenler